В РПЦ призвали обсудить способы защиты от пропаганды сатанизма в интернете

Сатанинское движение остается питательной средой для преступников, властям и обществу нужно подумать, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в августе в СМИ появилась информация о том, что супруги из Москвы, задержанные за оборот наркотиков, признались в совершении ритуальных убийств в Карелии в 2016 году. Сообщается, что подозреваемые назвали себя сатанистами, занимались оккультизмом и активно делились своими взглядами с подписчиками в соцсетях, а также продавали оккультные предметы.

«Мы призываем власти и общество обсудить, как защитить людей от пропаганды сатанизма в интернете. Считаем, что свободная пропаганда сатанинских идей безотносительно призывов к совершению преступлений или отсутствию таковых, неотвратимо ведет к разрушению человеческой личности, страданиям. Несомненно, что сатанинское движение было и остается питательной средой для воспитания преступников», — сказал Кипшидзе.

Он также призвал задуматься о других «угрозах, которые несет с собой свободная пропаганда сатанизма».

«Если мы хотим защитить себя и близких, странно делать вид что пропаганда сатанизма также вписывается в представления о свободе человека, как пропаганда здорового образа жизни или нумизматики», — заключил представитель Русской Православной Церкви.