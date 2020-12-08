В РПЦ приветствуют идею упростить финансовую отчетность для религиозных организаций

В Русской Православной Церкви считают, что если в России будет принят закон об упрощении финансовой отчетности, то это облегчит жизнь религиозных организаций, передает Интерфакс.

В конце ноября глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов назвал нужным законопроект, которым предлагается не распространять требование закона об отмывании доходов, полученных преступным путём, на религиозные организации. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве религиозных организаций и созданных ими юрлиц не сообщать Росфинмониторингу о своих бенефициарах.

«Если этот закон будет принят, то он облегчит финансовую отчетность для этих организаций, причем это будет касаться всех религиозных организаций в нашем государстве, у нас все религиозные конфессии равны перед законом», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Иерарх напомнил, что сегодня Церковь не живет по особым законам, она выполняет ту же финансовую отчетность, которую должны выполнять все остальные организации.

При этом, по его мнению, упрощение финансовой отчетности для религиозных организаций связано с низкими рисками возникновения каких-то преступных схем в тех организациях, о которых идет речь, а это прежде всего производство свечей, лампад, икон, иконописные мастерские, мастерские по изготовлению церковной утвари.