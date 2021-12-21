В РПЦ предостерегают власти Испании от закрытия монастыря и взрыва креста в Долине павших

В Русской Православной Церкви считают, что закрытие монастыря и взрыв католического креста на холме в Долине павших недалеко от Мадрида не имели бы никакого оправдания, и призывают власти Испании принять взвешенное решение по этому вопросу.

«Мы очень обеспокоены теми дискуссиями, которые происходят вокруг этого памятника. Восстановление исторической памяти — это важная часть общественного бытия в любой стране, это касается и нашей страны, это касается Испании. Но когда под видом восстановления исторической памяти или смещения акцентов в ту или иную сторону предлагается изгнать монахов из монастыря, предлагается взорвать крест, то это, конечно, мы никак не можем поддержать, и это не имеет, с нашей точки зрения, никакого оправдания», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Долина павших — монументальный комплекс в 58 км от Мадрида, включающий католическую базилику, бенедиктинское аббатство и мемориал, весь комплекс занимает территорию в 1365 гектаров. Здесь захоронены тела более 33 тыс. погибших в гражданской войне с обеих сторон человек. С ноября 1975 по октябрь 2019 года в крипте базилики у подножия алтаря располагалась и могила Франсиско Франко.

Ныне в Испании идет горячая дискуссия относительно т.н. закона о «демократической памяти», который разрабатывает правительство. Он направлен на то, чтобы увековечить память жертв франкистского режима и, в частности, подразумевает секуляризацию одного из важнейших католических памятников на территории Европы — Долины павших. Согласно законопроекту, оттуда изгонят общину монахов и взорвут 150-метровый крест, который находится на вершине комплекса и является одним из самых высоких в мире.

Рассуждая о сложившейся ситуации, митрополит Иларион призвал власти Испании вспомнить российскую историю. «Ведь у нас храмы взрывали, и кресты уничтожали, и иконы сжигали, и все это было названо наследием царизма. Вот стоял храм Христа Спасителя Москве, но его взорвали, потому что это было «наследие царизма». А сейчас точно такие же деятели, которые к власти пришли в Испании, говорят, что надо 150-метровый крест взорвать, потому что это «наследие франкизма», — отметил он.

По словам архиерея, крест — это символ христианства, он воздвигнут «во славу Христа, не во славу Франко или какого-то там диктатора».

«Если говорить о Долине павших, то да, действительно, этот мемориальный комплекс был создан во времена Франко, там похоронено более 30 тысяч человек, это жертвы гражданской войны, причем жертвы, которые воевали на разных сторонах. И монахи молятся за упокой этих людей. Почему монахов надо выгонять из монастыря — никто объяснить не может», — добавил митрополит, выразив надежду на то, что восторжествует разум, и будут приняты такие решения, которые позволят сохранить память почивших, но при этом сохранится и крест наверху холма, и монахи будут продолжать свое служение в том монастыре, в котором они сейчас живут и трудятся.



Источник: Интерфакс