В РПЦ предложили создать рабочую группу по проблеме использования эмбрионов в медицине

Рабочая группа по проблеме использования эмбрионов человека в медицинской терапии с привлечением светских экспертов может появится в Русской Православной Церкви. С таким предложением выступил на встрече представителей Церкви и науки, прошедшей в Синодальном отделе РПЦ по благотворительности и социальному служению, епископ Петергофский Силуан (Никитин).

Главной темой обсуждения стали сложности в реализации положений федерального закона о биомедицинских клеточных продуктах. Также в ходе встречи поднимался вопрос, связанный с редактированием генома эмбриона человека, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

На встрече присутствовали председатель Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодальной комиссии по биоэтике, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан, директор Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН, заведующий кафедрой эмбриологии биологического факультета МГУ, профессор Андрей Васильев.

В ходе встречи Андрей Васильев рассказал, что в 2016 году в России был принят федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах. «Закон — прогрессивный. Он содержит принципиально важные положения. Одно из них — недопустимость использования для разработки производства и применения биомедицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека и нарушения такого процесса. Таким образом, это положение закона поставило крест на фетальной терапии, на эмбриональных стволовых клетках и их использовании в целях клеточной терапии», — отметил Андрей Васильев.

Среди других основных положений закона ученый выделил добровольность и безвозмездность донорства биологического материала для разработки клеточного продукта, недопустимость купли-продажи биологического материала и создания эмбриона человека в целях производства биомедицинских клеточных продуктов, добровольное информированное согласие на использование ткани человека как трансплантата.

В законе содержится также запрет на использование биоматериала неустановленных лиц, например, бездомных людей, а также донорство у детей. «Мы изучали международный опыт, международные судебные иски и скандалы, которые были в этой области. Попытка этого закона была перевести эту чрезвычайно активную и перспективную область в цивилизованное русло, чтобы она развивалась без злоупотреблений. На самом деле, я убежден, что научная обоснованность и этичность идут рука об руку. Там, где не этично, там чаще всего и не обосновано с позиции доказательной науки», — добавил директор Института биологии развития.

Андрей Васильев отметил также, что в 2016 году Совет Евразийской экономической комиссии утвердил Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, которые ввели ограничения на действия ряда положений закона о биомедицинских клеточных продуктах.

Участники встречи обсудили и этические проблемы, связанные с возможностью редактирования генома эмбриона человека. Андрей Васильев рассказал, что в 2018 году китайский ученый Хэ Цзянькуй провел эксперимент, в результате которого он создал первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек-близнецов. Они, как предполагается, невосприимчивы к вирусу иммунодефицита человека. «Случился грандиозный скандал, ученого посадили в тюрьму, в Китае внесли изменения в Гражданский кодекс, потому что изменение генома эмбриона человека может привести к изменению его судьбы, лишению человека свободы выбора. И мы должны быть категорически против этого», — подчеркнул Андрей Васильев.

Ранее Синодальный отдел по благотворительности выпустил пособие, в котором рассматриваются сложные вопросы биоэтики, связанные с новейшими биомедицинскими технологиями, ЭКО, генетической диагностикой плода и клонированием.