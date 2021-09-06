В Риме открылся Институт антропологии

В Риме 1 сентября начал работу недавно созданный Институт антропологии, преемник Центра защиты детей Папского Григорианского университета, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Новое учебное заведение продолжит работу Центра, созданного в 2012 году, по всем направлениям деятельности. Оно будет иметь собственный преподавательский состав и, помимо имеющихся дипломов и степеней бакалавра, будет предлагать докторскую степень в области антропологии.

Институт антропологии, Центр междисциплинарных исследований человеческого достоинства и уязвимости (IADC), возглавит немецкий эксперт по защите несовершеннолетних священник-иезуит Ханс Цоллнер, 54-летний психолог, ранее возглавлявший Центр защиты детей.

Через несколько недель университет начнет свою практическую деятельность на Vila Malta в Риме, где места больше, чем в главном здании Папского Григорианского университета, расположенном в центре города.

Центр защиты детей был основан в 2012 году по инициативе Григорианского университета, римско-католической Мюнхенско-Фрайзингской архиепископии и отделения психиатрии и психотерапии для детей и подростков университетской больницы в Ульме, Германия.

В течение трехлетнего пилотного этапа, до конца 2014 года, Центр находился в Мюнхене, а в начале 2015 года его штаб-квартира была перенесена в Рим. Центр был частью Института психологии Григорианского университета. Он стал одним из ведущих в мире институтов по предотвращению сексуального насилия и реабилитации.

С февраля 2016 года Центр предлагает дипломные курсы для людей, работающих в сфере защиты детей и борьбы с сексуальным насилием. Позже к этому добавился двухгодичный курс бакалавриата. Кроме того, учреждение работало с партнерами в других странах, предлагая обучение не только на итальянском, но также на английском и испанском языках.

Источник: Седмица