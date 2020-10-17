В резиденции Папы выявлен один случай COVID-19

В городе-государстве коронавирусом в настоящее время заражены около 10 человек. На днях трое выздоровели, передает Vatican News.

Директор Зала печати Ватикана сообщил, что в Папской резиденции – Доме Святой Марфы – зарегистрирован один случай заражения коронавирусом.

Носитель вируса – в настоящий момент бессимптомный – изолирован вместе с теми, кто с ним контактировал. Зараженный временно покинул Дом Святой Марфы.

Стоит также напомнить, что на этой неделе одиннадцать случаев заражения коронавирусом зафиксировано среди швейцарских гвардейцев.

Как сообщила пресс-служба Швейцарской гвардии, все военные с положительным результатом анализа на COVID-19 находятся в изоляции под наблюдением врача. Также при планировании режима службы гвардейцев были приняты профилактические меры, чтобы исключить риск дальнейшего заражения.