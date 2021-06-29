В преддверии торжества Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Папа Франциск приветствовал делегацию Вселенского Патриархата

Утром 28 июня Папа Франциск приветствовал делегацию Вселенского Константинопольского Патриархата, которая по традиции прибыла в Ватикан на торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к православным гостям Преемник Святого Петра отметил, что ежегодный обмен делегациями между Римской и Константинопольской Церковью на праздники их небесных покровителей «является знаком реального, хотя ещё не полного, единства, которое уже связывает нас». В этом году, отметил Епископ Рима, праздник Первоверховных Апостолов проходит в условиях пандемии COVID-19, кризиса, из которого мир всеми силами пытается выйти. Серьёзнее этого кризиса – только возможность не усвоить его уроки смирения, ведь «невозможно быть здоровыми в больном мире и продолжать жить как прежде». Огромное желание вернуться к нормальной жизни может маскировать бессмысленное притворство, стремление вернуться к прежней ложной безопасности, к привычным проектам по извлечению одной лишь прибыли и преследованию собственных интересов, «не заботясь о планетарной несправедливости, о вопле нищих и нестабильном здоровье нашей планеты». Христиане обязаны сделать выбор, подумать и решить, «что из всего, что мы делаем, останется, а что канет в небытие».

Святейший Отец подчеркнул: мы верим в слова апостола Павла о том, что именно любовь остаётся навеки, ибо она «никогда не перестаёт» (1 Кор 13,8), даже когда всё умолкнет и упразднится. Речь не идёт о любви романтической, сосредоточенной на собственных чувствах, желаниях и эмоциях, но о любви конкретной, которая побуждает следовать за Христом. Это любовь семени, которое даёт жизнь плоду, умирая в земле; такая любовь «не ищет своего», но «всё покрывает, всего надеется, всё переносит» (см. 1Кор 13,5-7). Иными словами, Евангелие гарантирует обильный плод тем, «кто открыто делится с другими, сеет с избытком и безвозмездно, в смиренном духе служения».

Любой кризис, отметил Папа, ставит нас на распутье между двумя путями: уходом в себя и открытостью другим «с сопутствующим риском, но прежде всего – с плодами благодати, которые гарантирует Бог»: «Дорогие братья и сестры, не пришло ли время придать, с помощью Святого Духа, новый импульс нашему пути, чтобы разрушить старые предрассудки и окончательно преодолеть пагубное соперничество? Не закрывая глаз на разногласия – которые должны быть преодолены посредством диалога, в милосердии и истине – разве не можем мы начать новый этап отношений между нашими Церквами, который будет отмечен более тесным движением, реальными шагами вперёд и чувством подлинной обоюдной ответственности? Если мы будем послушны любви, то Святой Дух, Который является творческой любовью Бога, вносящей гармонию в разнообразие, откроет путь к обновлённому братству».

Папа отметил, что крепнущее единство между христианами – это знак надежды для многих людей, которые направят стопы к всеобщему братству и примирению, способному исправить ошибки прошлого: «Это единственный способ открыть мирное будущее». Прекрасным пророческим знаком будет также более тесное сотрудничество между православными и католиками в диалоге с другими религиозными традициями, подчеркнул в заключение Папа Франциск.