В преддверии Страстной недели Папа Франциск обратился ко всем верным с видеопосланием

Вечером 3 апреля Папа Франциск обратился с видеопосланием ко всем верующим по случаю Страстной недели:

Добрый вечер, дорогие друзья!

Сегодня вечером у меня есть возможность зайти к вам в дом необычным способом. С вашего позволения я хотел бы поговорить с вами несколько минут в это время трудностей и страданий. Я представляю себе вас в ваших семьях, как вы ведете непривычный образ жизни, чтобы избежать заражения. Думаю о непоседливых детях и подростках, которые не могут выйти из дома, ходить в школу, жить своей жизнью. Я несу в своем сердце все семьи, особенно те, в которых есть больные и которым, к сожалению, пришлось понести утрату из-за коронавируса или по другим причинам. В эти дни я часто думаю об одиноких людях, которым труднее всего перенести эти моменты. В первую очередь я думаю о пожилых, особенно дорогих моему сердцу.

Не могу забыть о заболевших коронавирусом и госпитализированных. Мне известна щедрость тех, кто рискует ради преодоления этой пандемии или для обеспечения основных услуг обществу. Сколько героев каждый день, каждый час! Помню и о тех, кто испытывает материальны трудности, беспокоится о работе и о будущем. Моя мысль обращена и к заключенным в тюрьмах, к боли которых добавилось опасение перед эпидемией – для себя и для родных; я думаю о бездомных, не имеющих дома, где можно укрыться.

Сейчас трудно всем, а многим – очень и очень трудно. Папа знает об этом и с помощью этих слов хочет всем выразить близость и любовь. Давайте, если это возможно, будем лучше использовать это время: проявлять великодушие; помогать тем из нашего окружения, кто в этом нуждается; проявлять близость, например, с помощью телефона или соцсетей, к самым одиноким людям; молиться Господу о тех, кто страдает в Италии и во всём мире. Хотя мы изолированы, мысль и дух могут устремляться далеко благодаря креативности любви. Вот что необходимо сегодня: креативность любви.

Мы отмечаем Страстную неделю на самом деле необычно. Она показывает и пересказывает евангельское послание – послание Божьей Любви без границ. И в тишине наших городов вновь зазвучит Евангелие Пасхи. Апостол Павел говорит: «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Умершего за них и Воскресшего» (2 Кор 5,15). В Воскресшем Иисусе жизнь одержала победу над смертью. Эта пасхальная вера поддерживает нашу надежду. В этот вечер я хотел бы поделиться ею с вами. Это надежда на лучшие времена, когда мы будем лучше, будем окончательно освобождены от зла и от этой пандемии. Речь идет о надежде: надежда не постыжает; ведь это не иллюзия, а надежда.

Находясь рядом друг с другом с любовью и терпением, в эти дни мы можем подготовить лучшие времена. Спасибо вам, что позволили мне войти в ваш дом. Проявите нежность к страдающим, к детям, к пожилым. Скажите им, что Папа рядом и он молится, дабы Господь поскорее освободил всех нас от зла. И вы помолитесь обо мне. Доброй вам трапезы и до скорой встречи!