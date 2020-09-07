В Праге состоится пленарная встреча Совета католических епископских конференций Европы

«Церковь в Европе после пандемии. Перспективы для сотворения и для сообществ», — такова тема предстоящей пленарной встречи Совета католических епископских конференций Европы, которая запланирована на 25-27 сентября 2020 в столице Чехии — Праге, сообщает Седмица.ру со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Форум будет проходить в Архиепископском дворце на пражском Граде. Иерархи, которые по причине распоряжений органов власти, связанных с мерами предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не смогут прибыть к месту проведения встречи, будут принимать в ней участие путем видеоконференции.

Руководители европейских католических епископских конференций сосредоточатся на вопросах последствий и вызовов для церковной жизни, связанных с пандемией Covid-19.

«В свете энциклики «Laudato si» Папы Франциска в пятую годовщину ее обнародования и в контексте того, что происходит во всем мире из-за Covid-19, европейские епископы встречаются, чтобы задуматься над изменениями и о последствиях, которые порождает пандемия», — отмечается в сообщении пресс-службы Совета епископских конференций Европы.

В частности, участники пленарной ассамблеи остановятся на «религиозных, пастырских и экологических последствиях коронавируса и, отталкиваясь от этих трех аспектов, каждый глава епископата осветит ситуацию в своей епископской конференции».

Кроме того, иерархи будут искать ответ на вопрос о том, «чему мы научились у пандемии, и что все это значит для заботы о сотворенном мире».

В Совет епископских конференций Европы входят руководители 33-х католических епископатов Европы, архиепископы Люксембурга и Монако, маронитский архиепископ Кипра, римско-католические ординарий Кишиневский, апостольский администратор Мукачевский и апостольский администратор Эстонии.