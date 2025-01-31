В Польше воздвигнут самую высокую в мире статую Богородицы

Статуя Богородицы высотой 55 м будет установлена в деревне Конотопе в общине Кикул недалеко от города Торунь на севере Польши, сообщает ТАСС.

Строительство профинансирует один из богатейших польских бизнесменов Роман Картосик, который в настоящее время проживает в этой местности. Об этом телеканалу TVN 24 рассказала бургомистр общины Кикул Рената Голембевская. По ее словам, работы на месте возведения статуи начались две недели назад.

«В 2023 году в администрацию города и общины Кикул поступила заявка на разрешение строительства смотровой площадки с памятником Деве Марии, а также социально-технического здания и инженерных коммуникаций. Разрешение на строительство было выдано в октябре 2024 года», — сказала Голембевская. «Планируемый срок завершения строительства — 2026 год. Инвесторами являются жители Кикула Гражина и Роман Каркосик. Стоимость проекта на данный момент неизвестна», — добавила она.

По данным телеканала, высота самой статуи составит 40 м, постамент в форме короны будет достигать 15 м. Таким образом, монумент в Конотопе будет выше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жайнеро (38 м) и памятника Христу-Царю в польском Свебодзине (51 м).

Роман Картосик был одним из главных инвесторов на Варшавской фондовой бирже в конце 2000-х — тогда его состояние превышало $1,8 млрд и он входил в тройку богатейших поляков. В настоящее время его состояние оценивается в 3,06 млрд злотых ($765 млн).