В первый день Адвента Папа Франциск отслужил Мессу в заирской версии римского обряда

В первое воскресенье Адвента, 1 декабря с.г., Папа Франциск отслужил на кафедральном алтаре базилики Святого Петра Святую Мессу в заирской версии латинского обряда, приуроченную к 25-летней годовщине установления специального пастырского окормления для конголезской общины Рима. Кроме того, 1 декабря отмечается день мученической кончины конголезской блаженной Мари-Клементин Ануарите Ненгапети. За богослужением молились верные из конголезских общин Вечного Города и других городов Италии.



Заирская версия римского обряда была утверждена 30 апреля 1988 для католических епархий государства Заир (теперь это Демократическая Республика Конго). Ее литургические тексты и жесты отмечены африканской спецификой. Ударение делается на активное участие в обряде верных, что выражается, в частности, в ритмичных движениях тела и воздеянии рук, и в религиозных песнопениях на местные музыкальные мотивы и с использованием традиционных музыкальных инструментов. В начале «Заирской Мессы» читается или поется Литания к святым, в которой присутствуют также и воззвания к почившим предкам, ныне пребывающим на Лоне Божием, а акт покаяния и приветствие мира производятся сразу после проповеди.



В своей проповеди Святейший Отец напомнил верующим об опасности потребительства, что является актуальным в контексте принятого ныне «светского» празднования Рождества и предваряющих его «больших распродаж». «Потребительство – это вирус, – сказал Понтифик, – который атакует веру в самых ее корнях, так как побуждает думать, будто качество твоей жизни зависит главным образом от того, чем ты обладаешь». Будучи одержимы потребительством, люди забывают о Боге и братьях, стучащихся в их двери. Потребительство ожесточает сердце, приводит к тому, что человеческое существование растворяется в материальных благах, лишаясь при этом внутреннего смысла. В домах таких людей бывает «много вещей, но мало детей», они посвящают «массу времени развлечениям, но никогда не имеют его для Бога и ближних».



«Если ты живешь ради вещей, их никогда не будет хватать. Жадность растет, а другие люди воспринимаются в качестве препятствий на твоем пути. В результате такие люди чувствуют себя в опасности, они постоянно недовольны и раздражены, в социуме повышается уровень ненависти: “Я хочу всё больше, всё больше и больше…”. Именно такая атмосфера доминирует там, где царит потребительство: сколько насилия, даже просто вербального, сколько гнева и желания найти врага любой ценой! В то время как мир вокруг нас наполняется оружием, несущим смерть, мы сами не замечаем, как продолжаем вооружать свои сердца гневом», – отметил Епископ Рима и призвал верных посредством молитвы и бдения побеждать обманчивые соблазны, уверяющие, будто материальные вещи могут сделать нас счастливыми. Нельзя «поддаваться ослепительным огонькам потребительства, которые будут сиять вам из всех углов на протяжении всего этого месяца». С другой стороны, нельзя забывать, что время, посвященное молитве и любви, никак нельзя считать «потерянным». Напротив, «это самые ценные сокровища», – добавил Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News