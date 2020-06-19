В Пекине закрыли католические церкви из-за новой волны коронавируса

В китайской столице повторно закрыли католические церкви из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные информагентства.

В Пекине, после возобновления карантина из-за новой волны пандемии коронавируса, повторно закрыли католические церкви. После отмены карантина из-за первой волны пандемии, архиепископ Иосиф Ли Шань, член китайской Католической Патриотической Ассоциации, имеющий от китайских властей официальное разрешение на пастырскую деятельность и находящийся в полном общении с Ватиканом, объявил, что храмы будут открыты 10 июня. Однако, после новой волны заболеваний, иерарх решил их снова закрыть и прекратить всякую публичную религиозную деятельность.

Возвращение коронавируса привело к тому, что большая часть Пекина находится на карантине. Десяткам тысяч человек сделали тесты.