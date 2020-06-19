В Папском Латеранском университете теперь будут изучать «межконфессиональное богословие»

Со следующего академического года в Папском Латеранском университете можно будет пройти двухгодичный курс по специальности «Межконфессиональное богословие в экуменической и коммуниональной перспективе». Речь идет о втором цикле обучения, называемом в Папских университетах лиценциатом: согласно общепринятой международной классификации академическая степень его выпускников соответствует степени магистра богословия. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

19 июня в Латеранском университете состоялся вебинар с презентацией нового образовательного курса, который будет координировать Научный совет во главе с итальянским богословом Джузеппе Лорицио. В его состав входят представители Католической Церкви, православных и протестантских общин. Лиценциат предусматривает следующие направления: историко-святоотеческое, библейское, догматическое, этическое, литургическое и миссионерское. Цель нового образовательного курса – «формирование ‘forma mentis teologica’, способной придать научно-дидактическое измерение христианскому богословию как основанию и горизонту для разных Церквей», пояснил Джузеппе Лорицио. По его словам, преподаватели курса – католики, православные, протестанты – «будут содействовать тому, чтобы священники и миряне, возвращаясь в свои общины, могли служить им в духе культуры встречи, предложенной учительством Папы Франциска».

Инициатива введения нового академического направления возникла вследствие визита Папы Франциска в Латеранский университет 31 октября прошлого года, когда Святейший Отец настоятельно призвал к интенсивному диалогу, понимаемому не только как способ совместной жизни, но и как образовательный критерий.