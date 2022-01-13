В пакистанской провинции Синд открыли первую и единственную в стране тюремную церковь для христиан

В Пакистане открыли первую и пока единственную в стране тюремную часовню для христиан в провинции Синд – ее смогут посещать около 150 христиан из числа заключенных местной тюрьмы, передает «Седмица» со ссылкой на Agenzia Fides.

«Эта новая церковь, несомненно, облегчит заключенным-христианам тяготы заключения, даст возможность молиться и предаваться размышлениям о своей жизни, дабы искренне раскаяться в грехах и изменить свою жизнь во славу Божию, – сказал Кази Назир Ахмед, генеральный инспектор тюрем пакистанской провинции Синд на открытии часовни в тюрьме округа Малир. – Я надеюсь, что здесь христианские заключенные найдут путь к Богу, поскольку каждая религия учит жить добродетельной жизнью и в мире с окружающими. Мы молимся, чтобы жизнь заключенных-христиан в этом молитвенном доме изменилась к лучшему, и каждый из них обрел в этом новом храме мир и спокойствие в сердце».

На церемонии открытия «Церкви Царя Царей» 3 января присутствовала небольшая группа полицейских, добровольцев, заключенных и активистов благотворительного фонда «Ангел» (Angel Welfare Trust), спонсора строительства храма. «Когда заключенные приходят к молитве, они обращаются к Господу, обретают душевный покой и на краткое время забывают, что томятся в заключении. В тюрьме они проходят испытание одиночеством, и это подходящее время жизни, чтобы приблизиться к Богу. Время, проводимое в благочестивой молитве, изменяет сердца. Мы, сотрудники полиции, надеемся, что заключенные привыкнут жить молитвенной жизнью и она поможет им оставить преступные помыслы и пути после освобождения. Я высоко ценю добродетельную службу благотворительного фонда Aнгел, особенно внимание и помощь фонда каждому заключенному без малейшей дискриминации по кастам, верам и убеждениям. С помощью и поддержкой сотрудников фонда мы также надеемся построить храм для заключенных-индусов».

Новый храм стал первой тюремной церковью в провинции Синд и стране в целом. Он был возведен благодаря попечению благотворительного фонда Ангел, учрежденного христианским депутатом парламента и начальником полиции Азхаром Абдуллой и его семьей.

«Я благодарна Богу, всем сотрудникам полиции за их внимание и поддержку, лично Азхару Абдулле и всем нашим добровольцам, которые сумели выполнить эту работу за год, – сказала Самина Наваб, президент Благотворительного фонда Angel. – Сегодня мы исполнили свою давнюю мечту – построить церковь для заключенных-христиан, где они смогут собираться для молитвы. В настоящее время в этой тюрьме содержится около 150 заключенных-христиан. Мы верим, что эта тюремная церковь окажет самое благотворное воздействие на заключенных-христиан, поскольку они всегда смогут ходить в нее для молитвы, поиска искры Божьей в душе, понимания воли Божьей и обретения покоя и смирения».