В Отделе внешних церковных связей РПЦ будет создан новый секретариат

Управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям будет упразднено, его функции переданы в ведение Синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). В структуре ОВЦС для этого будет создан соответствующий секретариат, передает «Благовест-инфо».

Такое решение принял Священный синод Русской Православной Церкви на заседании 25 августа (журнал № 87). Председателю ОВЦС митрополиту Волоколамскому Антонию поручено подготовить и внести на утверждение Священного Синода необходимые изменения и дополнения в уставе Отдела.

Также синод удовлетворил прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, «выразив ему благодарность за понесенные труды, и благословить ему продолжить деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника Патриарха Московского и всея Руси».

Заместителем председателя ОВЦС синод постановил назначить протоиерея Николая Лищенюка с временным сохранением за ним должности настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах (Чешская Республика), представителя Русской Православной Церкви при Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Исполняющим обязанности заместителя председателя ОВЦС по межправославным отношениям Синод постановил назначить протоиерея Игоря Якимчука.