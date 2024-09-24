В октябре стартует капитальный ремонт томского католического храма

Капитальный ремонт католического храма на Воскресенской горе в Томске начнется в октябре, последняя служба пройдет 6 октября, сообщила местным СМИ фандрайзер прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария Алина Багинская.

Договор о проведении работ был подписан 26 августа с.г., в праздник Ченстоховской иконы Божьей Матери. Соответствующее разрешение было получено в сентябре.

— В октябре начнем работы по капительному ремонту храма. Подрядчик – ООО «Электромонтаж». Сколько будет идти ремонт пока неизвестно. Это будет зависеть от хода работ, когда будут детально смотреть состояние фундамента, крыши, стен и так далее, — рассказала Алина Багинская. — Мы заказывали экспертизу у «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» и проводили дополнительные исследования. Поэтому, начиная ремонт, понимаем, с какими работами нам придётся столкнуться.

В сентябре 2023 года католическая община объявила сбор средств на ремонт своего храма, являющегося памятником регионального значения. Согласно смете, на тот момент ремонт оценивался в 67,9 миллиона рублей.

Католики молятся Пресвятой Деве Марии о помощи в ремонте храма: вестись он будет на спонсорские деньги, в сборе средств участвуют и прихожане. На ремонт пойдут также деньги, собранные при проведении благотворительного фестиваля имени Игнатия Лойолы и органных концертов, которые регулярно проходят в храме, добавила представительница общины.

До начала ремонта приход организует в храме несколько мероприятий. В субботу, 5 октября, состоится экскурсия. На следующий день, 6 октября, в 11:00 здесь отметят Престольный праздник, посвященный 191-летию храма. Последний перед ремонтом органный концерт «Ave Maria венок прекрасных мелодий» с участием приходского хора также состоится 6 октября — в 16:00.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария был построен в Томске в 1833 году. В советские годы был закрыт, там располагался планетарий. Здание вернули католикам в 1990-е годы. В настоящее время католическая община Томска насчитывает более 350 человек разных национальностей.



По материалам «РИА Томск» и «Томский Обзор»