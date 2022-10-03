В октябре Папа призывает молиться о Церкви, открытой для всех (ВИДЕО)

В октябре Папа призывает молиться о Церкви, открытой для всех (ВИДЕО)

Октябрь 03, 2022

опубликовала видеопослание, в котором комментирует свои молитвенные на этого года: «О Церкви, открытой для всех». Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима Рима задаётся вопросом – «Что означает ‘проводить ’?» и отвечает: это значит «ходить вместе»; в переводе с греческого слово «» – это путешествие в одном направлении. Именно этого Бог ожидает от Церкви третьего тысячелетия.

Католическая Церковь призвана заново осознать, что она – народ в пути, и этот путь она должна проходить вместе со всеми, подчёркивает Святейший Отец:

«Церковь с таким синодальным стилем – это Церковь внимания, которая осознаёт, что слушать – это гораздо больше, чем слышать. Это значит выслушивать друг друга в нашем многообразии и открывать двери для тех, кто находится за пределами Церкви. Речь идёт не о сборе мнений и не о создании парламента. Синод – это вовсе не опрос, это значит слушать главное действующее лицо, которым является Святой Дух; это молитва. Без молитвы не будет синода. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы быть Церковью близости, Божьего стиля близости. Воздадим благодарность всем Божьим людям, которые, внимательно слушая, идут по синодальному пути. Помолимся, дабы Церковь – верная Евангелию и смелая в его провозглашении – всё больше жила соборностью и была местом солидарности, братства и гостеприимства».

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