В ноябре Папа призвал молиться о людях, страдающих депрессией

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на ноябрь этого года.

Папа Франциск выражает близость ко всем людям, уставшим от множества проблем и находящимся в депрессии, и призывает верующих молиться, дабы люди, нуждающиеся в психологической помощи, обрели необходимое сопровождение:

«Переутомление на работе и стресс вызывают у многих людей крайнее истощение, провоцируют психические, эмоциональные, душевные и физические срывы. Печаль, апатия, духовная усталость в конечном итоге начинают преобладать в жизни людей, которые перегружены темпами сегодняшней жизни. Постараемся быть рядом с теми, кто измучен, кто в отчаянии, кто потерял надежду; будем часто выслушивать их молча, потому что нельзя пойти и сказать человеку: ‘Нет, жизнь не такая. Слушай меня, я дам тебе рецепт’. Рецепта не существует. Давайте не забывать, что наряду с незаменимым психологическим сопровождением, полезным и эффективным, помогают и слова Иисуса. На ум и в сердце приходит фраза: ‘Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас’. Будем же молиться, дабы люди, страдающие от депрессии или выгорания, нашли во всех поддержку и свет, что откроет их к жизни».



Источник: Vatican News