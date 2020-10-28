В Новосибирске прошел актуальный семинар о SMM-маркетинге для сотрудников центров развития семьи

Современный мир очень стремительный. Без постоянного обучения и получения новых знаний за ним не угнаться! 22-23 октября в Епархиальном офисе Каритас в Новосибирске проходила рабочая встреча «SMM для НКО» для сотрудников центров развития семьи (ЦРС).

Социальные сети для нашей организации очень важны – они помогают нам общаться с клиентами, спонсорами, волонтерами, специалистами и просто заинтересованными и неравнодушными людьми!

Как сообщается в паблике «Каритас Преображенской епархии», в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией был выбран очно-заочный формат работы. Сотрудники «Материнской обители св. Софии» в Новосибирске присутствовали на встрече лично, а коллеги из Ишима, Омска, Барнаула, Челябинска, Томска и Нижнего Тагила были с нами в режиме онлайн.

Пиар-специалист Дарья Елоза рассказала участникам семинара о SMM (маркетинге в социальных сетях) для некоммерческих организаций, показала алгоритм ведения аккаунта, объяснила, как создать группу в «ВКонтакте». Участники работали с контент-планом и создавали рубрики. Было много практики.

В первый день работы состоялся разговор о целях и задачах маркетингового продвижения и информирования в социальных сетях. Была рассмотрена специфика работы социальных сетей в России; участники встречи обсудили особенности продвижения некоммерческих организаций в социальных сетях.

Во второй день участникам были предложены ответы на вопросы:

— Что такое контент?

— Как писать тексты?

— Как делать фотографии?

— Зачем нужны рубрикация и контент-план?

— Как облегчить работу и сделать ее более эффективной?

— О чем писать в ближайший месяц?

Кроме новых знаний участники получили обмен опытом, заряд вдохновения и энергии идти вперед!

Кстати, у Центра развития семьи в Новосибирске «Материнская обитель св. Софии» появилась группа ВКонтакте. Переходите, подписывайтесь, там будет много полезного и интересного! Будем общаться, развиваться, помогать и сотрудничать!