В Новосибирске хиротонисан во епископы Преосвященный Штефан Липке (+ ФОТО)

В воскресенье, 2 февраля 2025 года, в столице Сибири в 11:00 по местному времени (GMT+7, или МСК+4) состоялось Таинство рукоположения во епископы (хиротония, ср. греч. χειρο-τονία) пресвитера Штефана Липке из Общества Иисуса, который 12 сентября 2024 года был назначен Папой Франциском титулярным епископом города Арена и вспомогательным епископом Преображенской епархии в Новосибирске.

Епископская хиротония проходила в главном храме Преображенской епархии на Святой Мессе в праздник Сретения Господня. Божественная Литургия началась с освящения свечей и чтений этого праздника.

Главным рукополагающим епископом стал Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт из Общества Иисуса. В качестве соконсекраторов ему сослужили епископ Клеменс Пиккель из Саратова (Россия) и епископ Антуан Илгит SJ, апостольский викарий для католиков Анатолии в г. Искендерун (Турция).

Всего в торжественной Мессе участвовали одиннадцать католических епископов, им сослужили почти пятьдесят священников латинского и византийского обрядов из разных епархий – как российских, так и зарубежных. В том числе было много представителей ордена иезуитов, к которому принадлежит монс. Штефан Липке SJ.

В переполненном Кафедральном соборе Преображения Господня молились многочисленные монашествующие и миряне. Было много приехавших гостей, много христиан других конфессий.

Папу Римского на торжестве представлял Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло. Также на хиротонию своего сына из Германии прибыли родители нового епископа – Утэ и Михаэль Липке.

От Правительства Новосибирской области присутствовал заместитель министра региональной политики Игорь Александрович Атякшев.

После отрывка из Евангелия от Луки и прозвучавшего гимна Святому Духу священник Сергей Давыдов зачитал слова Апостольской грамоты (mandatum apostolicum) – Папского послания, содержащего одновременно обращение и разрешение на рукоположение избранного кандидата в епископский чин. Булла, подписанная Папой Франциском 12 сентября 2024 г. и подчеркивающая связь нашей Поместной Церкви с Церковью Римской, была продемонстрирована Правящему епископу, другим епископам, священникам и собравшемуся народу Божию.

Затем главный хиротонисующий епископ Иосиф Верт произнес проповедь, в которой, в частности, отметил: «Мы сегодня свидетели рождения нового апостола Святой Церкви. 12 сентября прошлого года мы узнали об избрании вспомогательного епископа, и все эти дни, недели, месяцы, мы молились за тебя, дорогой отец Штефан. И ты сам чуть более недели назад взошёл на гору Кармил для молитвы уединения. Апостолы – это столпы Церкви, её опора». И далее владыка Иосиф пригласил слушателей пройти через века по истории Церкви – с помощью ретроспективы имен первых апостолов, их учеников и учеников этих учеников, ярких личностей святых епископов и святых мужей, которые определяли путь Церкви через кризисы, споры, противоречия и другие трудности. Уже учителя Церкви первых веков говорили – «где епископ, там Церковь». «Изучая историю Церкви в России, мы также видим, какую большую роль в этой истории сыграли епископы: первый митрополит Могилёвской архиепархии, куда входила и вся Сибирь, архиепископ Сестренцевич, как и целый ряд других его наследников, как и последние епископы-администраторы Цепляк и Сливовский, которые уже должны были испить чашу гонений на Церковь в XX веке. А новейшую историю Церкви, начиная с возрождения её структур в 1991 году, мы уже знаем не из архивов, не из книг, а как непосредственные участники и свидетели событий. И вы знаете имена ваших епископов. Сегодня в этот ряд епископов присоединяется новое имя». Но в центре сегодня стоит Младенец Иисус, Которого принесли в храм для посвящения Богу, отметил далее владыка, и мы празднуем Сретение Господне, а также отмечаем в Церкви День посвященной Богу жизни. «Ты, дорогой Штефан, уже посвятил себя Богу и Церкви, когда принял рукоположение во священника и дал обеты в Обществе Иисуса. Сегодня твоё посвящение завершается в своей полноте…»

После проповеди последовали обещания избранного, который перед лицом епископов и всей общины выразил волю исполнять свои новые обязанности, утвердительно отвечая на ряд ритуальных вопросов главного рукополагающего епископа. Затем всё собрание совершило литанию всем святым, испрашивая Божьего благословения для избранного. Примечательно, что в перечень имен святых были добавлены имена покровителей и духовно близких отцу Штефану, святых Ордена иезуитов, святых местной Церкви и особо почитающихся католиками в России, а также близких нам во времени и пространстве – Рафаила Калиновского, Урсулы Ледуховской, Владислава Буковинского, сестёр Олимпии и Лаврентии.

Далее наступил центральный момент Таинства: возложение рук и молитва рукоположения, через которые избранный получает дар Святого Духа для исполнения епископского служения. Владыка Иосиф Верт помазал главу новопоставленного собрата святым миром в знак духовной связи со Христом; передал ему книгу Евангелия, прося его с верностью проповедовать Благую весть, надел на руку перстень, символ верности Христа Своей невесте – Церкви; надел на его главу митру, символ венца славы Христовой; передал посох (пасторал), символ ответственности пастыря за доверенный ему народ. Затем епископ Штефан обменялся знаком мира со всеми епископами, в коллегию которых он был принят через возложение рук и через молитву. И наконец, Правящий епископ попросил собрата сесть рядом с ним возле кафедры – на место ближайшего сотрудника.

Святая Месса продолжилась приношением даров и Евхаристией. А после совершенной Евхаристии и Причащения новопосвященный вспомогательный епископ впервые в новом качестве прошествовал по храму, преподавая верующим своё первое архипастырское благословение.

В завершение праздничного богослужения нового епископа поприветствовали представители Преображенской епархии: от духовенства – священник Марэк Ящковски, от монашествующих – сестра Ирина Чичерова SAC и двое прихожан от лица мирян.

С теплым родительским словом обратился к своему сыну Михаэль Липке, отец владыки Штефана.

Затем прозвучало приветствие отца-провинциала Збигнева Лечковского SJ, настоятеля Великопольско-Мазовецкой Провинции Общества Иисуса, к которой принадлежал иезуит Штефан Липке.

И завершил официальные поздравления Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, окончательно передав общине Преображенской епархии епископа Штефана.

В финале «виновник» торжества выступил с ответным словом, в котором выразил благодарность семье, всем родным, близким, друзьям, собратьям, сослужителям, приходу, мирянам. «Но прежде всего – благодарение Богу, потому что во всём, что уже было или будет здесь сказано, незримо присутствует Он Сам!»

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