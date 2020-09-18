В новом еврейском году ФЕОР откроет социальные объекты в Москве, Томске и Новосибирске

В 5781 году от сотворения мира, который по иудейскому календарю наступит 19 сентября, Федерация еврейских общин России планирует открыть новую синагогу, школу и другие социальные объекты.

В пятницу вечером приверженцы иудаизма начнут отмечать Иудейский Новый год (на иврите — Рош а-Шана). Свое летоисчисление иудеи ведут от сотворения мира. Таким образом, наступающий год будет 5781-м с тех пор, как бог создал Адама и Еву.

«В наступающем году мы собираемся строить еще одну школу в Москве, собирались перестроить в Еврейском музее всю площадь для временных экспозиций, планируем начать проектирование большого молодежного центра, построили и введем в эксплуатацию новую современную кухню для образовательных учреждений. Мы открыли детский садик и планируем начать строить еще один», — поделился с «Интерфаксом» планами на год президент ФЕОР Александр Борода.

Кроме того, он рассказал, что у ФЕОР строится синагога в Мытищах, достраивается общинный центр в Томске и планируется открытие мемориала в Новосибирске.

(Напомним, что в начале сентября Владыка Иосиф Верт побывал на стройплощадке возводимого еврейской общиной Новосибирска Детского благотворительного центра «ЛЕВ»)