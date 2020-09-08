Владыка Иосиф Верт побывал на стройплощадке возводимого еврейской общиной Новосибирска Детского благотворительного центра «ЛЕВ»

Владыка Иосиф Верт побывал на стройплощадке возводимого еврейской общиной Новосибирска Детского благотворительного центра «ЛЕВ»

Сентябрь 08, 2020

8 сентября, в праздник Рождества Богоматери, ординарий Преображенской епархии Владыка в сопровождении настоятеля Кафедрального собора отца Дениса Марчишина посетил стройплощадку возводимого под эгидой Новосибирского еврейского общинного культурного центра «Бейт Менахем» Детского образовательного благотворительного центра «ЛЕВ». 

Во встрече с духовным и светским руководством еврейской общины также приняли участие представители городской администрации и основных религиозных конфессий столицы Сибири.

Детский центр, чье началось летом 2019 г., а завершится, предположительно, к осени 2021 г., включает в себя школу и детский сад, где будет реализовываться проект «Мир особенных детей». Это уникальный для России замысел, целью которого является помощь и поддержка семей с детьми, которым довелось родиться «не такими как все». Проект не имеет национальных и конфессиональных ограничений, он будет помогать всем, кто в этом нуждается. Центр призван решить главную проблему таких ребят – восполнить дефицит живого общения.

«Мир особенных детей» предлагает современную высокотехнологичную, масштабную модель помощи особенным детям и их семьям. Территория для особенных детей будет оснащена специализированным оборудованием. Игровая площадка получит продуманный инвентарь, доступный всем, что позволит вместе играть обычным детям и тем, кто имеет определенные ограничения. Уникальным преимуществом центра станет бассейн – интеграционное пространство, обладающее всем необходимым для использования его для всеми без исключения посетителями.

Важное место отводится консультационному центру, где профессиональные психологи, педагоги и врачи помогут родителям особенных детей, научат справляться с проблемами по уходу и обучению. Тут же будет создан родительский клуб, где семьи смогут общаться между собой, поддерживать друг друга, обмениваться опытом и информацией. Новшеством является создание в центре небольшого хостела, который позволит оставить ребенка на некоторое время под присмотром опытных специалистов, чтобы немного отдохнуть, решить какие-то личные проблемы. А могут, сменив обстановку, пожить в хостеле всей семьей. Основатели планируют создать также центр волонтерства, где желающие смогут научиться общаться и помогать особенным детям.

Своим новым проектом еврейский культурный центр внесет свой вклад в решение актуальной общественной проблемы: создать интеграционную среду, в которой разные смогут подружиться и изменить настороженное отношение общества к особенным детям.

Как сообщил отец , планируется, что благотворительный проект еврейской общины создаст еще одну площадку для углубления межрелигиозного диалога, а подобные встречи представителей религиозных конфессий Новосибирска станут в дальнейшем регулярными.

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