Владыка Иосиф Верт побывал на стройплощадке возводимого еврейской общиной Новосибирска Детского благотворительного центра «ЛЕВ»

8 сентября, в праздник Рождества Богоматери, ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт в сопровождении настоятеля Кафедрального собора отца Дениса Марчишина посетил стройплощадку возводимого под эгидой Новосибирского еврейского общинного культурного центра «Бейт Менахем» Детского образовательного благотворительного центра «ЛЕВ».

Во встрече с духовным и светским руководством еврейской общины также приняли участие представители городской администрации и основных религиозных конфессий столицы Сибири.

Детский центр, чье строительство началось летом 2019 г., а завершится, предположительно, к осени 2021 г., включает в себя школу и детский сад, где будет реализовываться проект «Мир особенных детей». Это уникальный для России замысел, целью которого является помощь и поддержка семей с детьми, которым довелось родиться «не такими как все». Проект не имеет национальных и конфессиональных ограничений, он будет помогать всем, кто в этом нуждается. Центр призван решить главную проблему таких ребят – восполнить дефицит живого общения.

«Мир особенных детей» предлагает современную высокотехнологичную, масштабную модель помощи особенным детям и их семьям. Территория для особенных детей будет оснащена специализированным оборудованием. Игровая площадка получит продуманный инвентарь, доступный всем, что позволит вместе играть обычным детям и тем, кто имеет определенные ограничения. Уникальным преимуществом центра станет бассейн – интеграционное пространство, обладающее всем необходимым для использования его для всеми без исключения посетителями.

Важное место отводится консультационному центру, где профессиональные психологи, педагоги и врачи помогут родителям особенных детей, научат справляться с проблемами по уходу и обучению. Тут же будет создан родительский клуб, где семьи смогут общаться между собой, поддерживать друг друга, обмениваться опытом и информацией. Новшеством является создание в центре небольшого хостела, который позволит оставить ребенка на некоторое время под присмотром опытных специалистов, чтобы немного отдохнуть, решить какие-то личные проблемы. А могут, сменив обстановку, пожить в хостеле всей семьей. Основатели планируют создать также центр волонтерства, где желающие смогут научиться общаться и помогать особенным детям.

Своим новым проектом еврейский культурный центр внесет свой вклад в решение актуальной общественной проблемы: создать интеграционную среду, в которой разные дети смогут подружиться и изменить настороженное отношение общества к особенным детям.

Как сообщил отец Денис Марчишин, планируется, что благотворительный проект еврейской общины создаст еще одну площадку для углубления межрелигиозного диалога, а подобные встречи представителей религиозных конфессий Новосибирска станут в дальнейшем регулярными.