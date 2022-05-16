В Нигерии жестоко убита студентка-христианка

Христианские и мусульманские лидеры, включая султана Саада Абубакара, единодушно осудили чудовищное преступление, совершенное учащимися одного из колледжей в нигерийском штате Сокото. Передает русская служба Vatican News.

Согласно свидетелям, один из студентов публично обвинил другую студентку – христианку Дебору Самуэль – в том, что она нанесла оскорбление пророку Мохаммеду в школьном чате. Охваченные коллективным безумием, ученики колледжа схватили девушку, которая напрасно пыталась защититься, вывели ее из школы, забили камнями и затем сожгли. Все эти факты подтверждены полицией Сокото, которая уже опознала виновных благодаря видео.

Выражая глубоко потрясение произошедшим, Папский фонд «Помощь Церкви в беде» заявил: «Ситуация с экстремизмом и насилием в стране в эти годы вызывает леденящий ужас. Почти каждую неделю происходят похищения и десятки убийств, но последний варварский акт отнимает дар речи».

На севере Нигерии, где с 1999 года действуют уголовные законы шариата, предусмотрены тяжкие наказания, вплоть до смертной казни, за богохульство. Однако шариат по крайней мере гарантирует наличие судебного процесса, исключая суд Линча, который и произошел в Сокото и не является единичным случаем. Согласно последнему докладу «Помощи Церкви в беде» о ситуации с религиозной свободой в Нигерии, за 20 лет шариата обстановка ухудшилась, приведя к еще большим разделениям в стране. Этническая принадлежность и религия стали действенным способом для получения власти, ресурсов и привилегий.

После жестокое убийства студентки епископ Сокото монсеньор Мэтью Хассан Куках призвал к справедливому суду в отношении этого «бесчеловечного преступления, не имеющего ничего общего с религией». Христиане и мусульмане, подчеркнул прелат в специальном послании, «мирно сожительствовали на протяжении многих лет».