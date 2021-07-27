В Национальном музее в Праге проходит выставка «Народная вера»

В Национальном музее этнографии в Праге проходит выставка «Народная вера», сообщает официальный сайт музея. На выставке представлены предметы изобразительного искусства и повседневного обихода, отражающие религиозное мировоззрение сельских жителей Чехии XVIII – XIX веков.

Церковь (в Чехии – преимущественно Католическая) сопровождала людей буквально от колыбели до гроба (называемого «totenbrett» — «доска для усопших» — и также представленного среди экспонатов выставки). Однако верования простых крестьян сильно отличались от официальных церковных догматов. Деревенские жители интерпретировали и адаптировали религиозные догмы и ритуалы в соответствии со своими потребностями и пониманием. Это создавало поразительные противоречия между религиозными представлениями духовенства и крестьянства.

На выставке представлены, среди прочего, искаженные изображения Святой Троицы и старинные молитвенники с вписанными в них вручную заклинаниями и всевозможные обереги, например, ракушки, которые, как считалось, защищают от ураганов и штормов.

Цель выставки – исследовать тонкую грань между христианством и пережитками язычества, которые редко противостоят друг другу в народной среде. На выставке рассказывается об известных крестьянских «святых», колдунах и «богах», о паломничествах в знаменитую церковь на Святой Горе в Чехии, а также о «волхвах» из Крконошского края.

Благодаря выставке, мир народной веры последних четырех столетий открывает множество тайн и неожиданных подробностей, пишет «Седмица».