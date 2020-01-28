В Москве прошла презентация книги «Спешите делать добро. Доктор Федор Петрович Гааз»

В 2020 году исполняется 240 лет со дня рождения Фридриха Иосифа Гааза — русского врача немецкого происхождения, посвятившего жизнь облегчению участи заключенных и ссыльных. 23 января в Мемориальном музее доктора Гааза при НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России в Москве прошла презентация книги главного редактора Издательства Московской Патриархии епископа Балашихинского Николая «Спешите делать добро. Доктор Федор Петрович Гааз».

Собравшихся приветствовал директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислав Кучма, благодаря поддержке и усилиям которого в историческом здании, где жил и работал Федор Петрович Гааз, был создан его музей. Заместитель председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению священник Александр Алешин зачитал приветствие председателя Отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, в котором, в частности, говорится: «Я от всей души благодарю автора, дорогого Владыку Николая, и весь творческий коллектив, работавший над книгой ‘Спешите делать добро’. Замечательно, что Владыка Николай поместил в книгу цитату из одного письма доктора Гааза, которая приоткрывает нам внутренний опыт этого ‘неистового филантропа’, как иногда его называли, и в то же время показывает, что обретает человек, идущий путем исполнения заповеди о любви: ‘Самый верный путь к счастью не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им словом и делом, — словом, любить их, причем, чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться’. Пусть светлый образ доктора Гааза, живо предстающий перед нами со страниц новой книги, согревает и вдохновляет нас на деятельную христианскую любовь!».

Затем выступила Анастасия Борисова, сотрудник редакции духовно-просветительской литературы Издательства Московской Патриархии. Она передала в подарок от епископа Балашихинского Николая серию книг «Добрые люди», первой из которых стала книга «Спешите делать добро» о докторе Федоре Петровиче Гаазе. Постулатор, глава Комиссии по прославлению в лике святых доктора Гааза в Москве и Риме монсеньор Джермано Марани рассказал о работе Комиссии по канонизации доктора Гааза. Также выступили заведующий отделением хирургии новорожденных, главный детский врач Минздрава Московской области Николай Щапов и основатель мемориального музея доктора Гааза при НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, председатель Клуба друзей Гааза Нина Щемелева.

Все, кто присутствовал на презентации, получили в подарок от епископа Балашихинского Николая его книгу «Спешите делать добро».

Источник: Официальный сайт Московского Патриархата