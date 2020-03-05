В Москве представлен православно-католический документ

28 февраля в Москве, в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, состоялась презентация перевода на русский язык документа Совместной православно-католической рабочей группы во имя Святого Иринея Лионского «Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью». Об этом известил Папский Совет по содействию христианскому единству. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Группа была основана в 2004 году по инициативе Института Иоганна Адама Мёлера в Падерборне с целью содействовать, посредством богословских исследований, работе Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Православной Церковью. В состав группы входят католики и православные, которые, не будучи официальными делегатами соответствующих Церквей, решили совместно углубить некоторые богословские аспекты, до сих пор являющиеся причиной разделений между католиками и православными.

Документ «Служение общению», представленный в 2018 году в Граце, стал первым итогом совместной работы. Исследование посвящено способу осуществления первенства и соборности на разных уровнях: эта тема является одной из самых значимых в современном диалоге между католиками и православными, став также предметом последних документов Международной смешанной комиссии: «Экклесиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви: церковное единство, соборность и власть» (Равенна, 2007) и «Соборность и первенство в первом тысячелетии. На пути к общему пониманию в служении единству Церкви» (Кьети, 2016).

Презентация документа «Служение общению» состоялась 28 февраля. В ней принимали участие секретарь Совместной православно-католической рабочей группы во имя Святого Иринея Лионского Йоханнес Ольдеманн, проректор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап, официал Папского Совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель и богослов Евгений Пилипенко. В конце презентации прозвучали три комментария к документу, один из которых был предложен секретарем Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Андреем Шишковым.

Группа Святого Иринея включает 13 православных участников, принадлежащих к Константинопольскому, Антиохийскому, Московскому, Сербскому, Румынскому и Болгарскому Патриархатам, Греческой Православной Церкви и Православной Церкви в Америке; и 13 участников-католиков из Аргентины, Австрии, Германии, Франции, Италии, Ливана, Мальты, Нидерландов и США. Члены группы не были направлены своими Церквами, но были приглашены в силу богословской компетенции. Таким образом, речь не идет об официальном органе экуменического диалога, но о группе, спонтанно созданной с целью продвижения православно-католического диалога на международном уровне в духе служения Церквам.