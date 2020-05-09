В Москве госпитализирован протоиерей Димитрий Смирнов

Глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в окружении священника. Состояние священника врачи оценивают как стабильное.

По словам собеседника агентства, протоиерей недавно перенес операцию. Кроме того, ему 69 лет, так что он относится к группе риска по коронавирусу. На днях с коронавирусом были госпитализированы еще несколько известных православных клириков Москвы – протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

Протоиерей Димитрий Смирнов 3 мая после Литургии назвал нынешнюю пандемию «чрезвычайно полезным явлением». По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

Что касается кончины заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, то, по его словам, «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм». Он напомнил, что Отцы Церкви называли здоровье Божьим даром, а болезнь – «даром бесценным». Только терпя болезнь, человек обретает важное качество души – терпение, которое протоиерей назвал главным фундаментом всех добродетелей.