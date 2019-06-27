В московском Кафедральном соборе почтили память святого Хосемарии Эскривы (+ФОТО)

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

26 июня, в очередную годовщину окончания земного пути и рождения для небесного отечества известнейшего католического святого XX века, основателя движения Opus Dei Хосемарии Эскривы, Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской возглавил архиепископ-митрополит Павел Пецци. Среди сослужащих ему священников был и представитель Персональной прелатуры Opus Dei, отец Фернандо Вера.

Вспоминая о жизни и деятельности святого Хосемарии Эскривы, архиепископ Павел в своей проповеди подчеркнул, что основатель Opus Dei учил стремлению к святости и апостольству в повседневной жизни, что проистекает из призвания каждого крещеного – быть участником Божия замысла Спасения и созидателем на Земле. Увы, но в последнее время человек выступает скорее как разрушитель – в поисках собственной выгоды он готов уничтожить всё вокруг себя, а Земля, со своей стороны, сопротивляется человеку. Ныне это противостояние, ставшее следствием первородного греха, значительно обострилось. Началом всех зол является человеческая гордыня, исключающая участие в замысле Божием. В этой связи Владыка предложил внимательнее присмотреться к фигуре Апостола Петра: сознавая свою греховность, он припал к ногам Господа. Первоверховный Апостол уразумел самое главное: никакой грех, если мы искренне его исповедуем, не способен отдалить нас от Бога. Осознание своей греховности и глубокое покаяние привели Петра к открытию собственного призвания, связанного с личной святостью и апостольством. Всем нам предоставляется возможность последовать примеру Апостола. При этом нельзя забывать, что христианская святость – это не только желанная цель, но и сам путь нашего возвращения к Богу. Без святости, без стремления к любви невозможно исполнить данного нам от Бога призвания. А обрести эту любовь, научиться дарить ее другим мы можем лишь в общине, через наши повседневные дела, через служение Господу в нашем непосредственном окружении. Именно этому учил и на этом настаивал святой Хосемария Эскрива.

Святой Хосемария Эскрива де Балагер родился 9 января 1902 года в семье марранов (христиан еврейского происхождения) в городе Барбастро провинции Уэска. В канун своего 16-летия юный Хосемария принимает решение стать священником и в 1918 году поступает в семинарию в городе Логроньо, в которой проучился вплоть до 1920 года, когда перебрался в Сарагосу, чтобы продолжить там свое обучение. В 1923 году, с разрешения церковных властей, он поступает в Сарагосский университет, на факультет гражданского права. 20 декабря 1924 года Эскриву возводят в сан диакона, а через год – 28 декабря 1925 года рукополагают в священники. Свое священническое служение он начал в небольшом приходе местечка Пердигере в Сарагосской епархии, но уже весной 1927 года с разрешения епископа он переезжает в Мадрид, где духовно окормляет различные социальные группы, уделяя особое внимание бедным, больным и умирающим в больницах и приютах. 2 октября 1928 года Хосемария Эскрива основал движение Opus Dei («Дело Божие»), в основу духовности которого было положено стремление к обретению святости в повседневной жизни, в ходе занятий обычными земными делами, в том числе профессиональной деятельностью. После того, как в Испании началась гражданская война, он с риском для жизни исполнял свой священнический долг в Мадриде, позже в Бургосе. В 1941 году Эскрива был арестован франкистами, несмотря на то, что он призывал католиков воевать на стороне Франко в годы гражданской войны. Его подвергли допросам с целью выяснить, не влияет ли его происхождение на его деятельность и не является ли созданная им организация Opus Dei «еврейской ветвью масонства». 14 февраля 1943 года он основал Священническое Общество Святого Креста, неразрывно связанное с Opus Dei и позволившее рукополагать священников из мирян — членов Opus Dei. В дальнейшем Священническое Общество Святого Креста позволяло священникам, инкардинированным в разные епархии, разделять духовность и аскетику Opus Dei и искать святости в исполнении своего священнического долга, завися при этом исключительно от своего епархиального епископа.



В 1946 году отец Эскрива избрал своей резиденцией Рим, где и оставался до конца жизни. Из Рима он воодушевлял и направлял распространение Opus Dei по всему миру. Он отошел в вечность 26 июня 1975 г. К моменту кончины своего Основателя Opus Dei насчитывал более 60-ти тысяч членов 80-ти национальностей. В 1982 году святой Папа Иоанн Павел II присвоил организации Opus Dei статус персональной прелатуры, к которой могут принадлежать как миряне, так и епархиальные священники. В настоящее время Персональная прелатура Opus Dei насчитывает более 90 тысяч членов, 98% которых являются мирянами, в большинстве состоящими в браке, а около двух тысяч являются священниками. Еще около двух тысяч священников принадлежат к тесно связанному с Opus Dei Священническому Обществу Святого Креста. Духовных детей святого Хосемарии Эскривы можно встретить на разных континентах, в разных странах мира, в том числе и в европейской части России.



После смерти Хосемарии Эскривы на имя Папы поступило множество писем со всех пяти континентов. Среди отправителей — 69 кардиналов и около 1300 епископов (более трети мирового епископата). Все они просили Понтифика инициировать процесс беатификации и канонизации отца Эскривы. В итоге 17 мая 1992 года Хосемария Эскрива был причислен к лику блаженных, а 6 октября 2002 года – к лику святых.

Основные моменты Мессы поминовения святого Хосемарии Эскривы – в фоторепортаже Ольги Дубягиной: