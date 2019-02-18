В Минске открылась выставка «Сакральная культура Церкви Беларуси» (+ ФОТО)

14 февраля 2019 г. в Национальном историческом музее Республики Беларусь с участием архиепископа Тадеуша Кондрусевича состоялось открытие выставки «Сакральная культура Церкви Беларуси».

Этот уникальный культурный проект осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Национальным историческим музеем Республики Беларусь и Митрополичьей курией Минско-Могилевской архиепархии, сообщает Catholic.by.

Выставленные экспонаты церковного искусства прибыли из храмов Минско-Могилевской архиепархии и Гродненской епархии и из частной коллекции Игоря Сурмачевского. На выставке также представлена ​​экспозиция фотохудожника Сергея Плыткевича «Планета Беларусь. Костелы».

В приветственном слове во время церемонии открытия выставки архиепископ Кондрусевич отметил, что Церковь, заботясь о сохранении и развитии христианских ценностей, особое внимание уделяет вопросам культуры.

«Главным заданием Церкви в современном мире, когда все больше людей живет так, как будто Бога нет, является новая евангелизация. Среди многочисленных направлений ее осуществления особое место занимает культура. Именно культура может сделать свой весомый вклад в дело новой проповеди Евангелия через искусство», — подчеркнул иерарх.

Архиепископ напомнил, что Церковь с давних времен использовала изобразительное искусство для создания в храмах и монастырях священных образов с целью евангелизации.

По мнению архипастыря, искусство всегда привлекает человека и обращается к нему своим языком, который понимают представители разных культур. Оно не имеет границ и обращается к каждому человеку.

Архиепископ Кондрусевич считает, что выставка поможет каждому, кто ее посетит, заглянуть в богатую историю белорусского сакрального искусства, на котором воспитывались многие поколения, которые мужественно исповедывали свою веру и защищали ее во времена гонений.

«Обычно на исторический музей смотрят как на сбор старых вещей из прошлого. Тем не менее история как учительница жизни ведет нас вперед. Выставка «Сакральная культура Церкви Беларуси» является доказательством того, что музей — это не только прошлое, но также настоящее и будущее. Я уверен, что выставка будет способствовать духовному возрождению нашей нации, развитию межконфессионального диалога и консолидации нашего народа на фундаменте его исконных христианских ценностей», — подтвердил архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Неотъемлемой частью сакральной культуры Церкви в Белоруссии, без сомнения, является музыка. Поэтому неслучайно открытие выставки в историческом музее сопровождалось выступлением хора из самого древнего минского прихода Пресвятой Троицы (Св. Роха) «Золотая Горка» под руководством исследовательницы белорусской церковной музыки Светланы Шейпы.

В церемонии открытия приняли участие также Апостольский нунций Габор Пинтер и настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе о. Дмитрий Дубовик, который особо причастен к организации выставки и сбору экспонатов.

Фотографировал Виктор Ведень