В Люблинском католическом университете прошла международная научная конференция про актуальность педагогической мысли Э. Бояновского

В этом году отмечается 150-летие со дня смерти блаженного Эдмунда Бояновского (1814-1871), польского мирянина, педагога и основателя конгрегации сестёр-служительниц Марии Непорочной. По этому случаю 9 ноября в Люблинском католическом университете состоялась международная научная конференция, посвящённая актуальности его педагогической мысли.

То, что в XIX веке замечал Эдмунд Бояновский, не утратило своей злободневности и для наших дней. В современном мире существует тенденция сводить образование к простому обучению, к передаче теоретических знаний или практических навыков, к принижению роли родителей. Теперь нередко отсутствуют связи между семьей, школой, Церковью и государством, пропагандируется релятивизм в отношении нравственности фундаментальных ценностей человеческой жизни; дети и молодёжь беззащитны перед лицом огромного числа антивоспитательных примеров и подобной пропаганды в СМИ, особенно на телевидении и в Интернете. Речь идёт о сценах насилия, пропаганде лёгкого успеха, о банализации проблем сексуальной жизни, нагнетании страха и т.д. Нередко одни ценности прививаются детям в семье, другие – в школе или в Церкви, третьи – через СМИ, четвёртые – пропагандируются или навязываются политическими группами. По этой причине думающие люди часто задаются вопросом: «Чему следует воспитывать детей? В соответствии с какой моделью?»

Перед лицом этих угроз, в качестве антидота к ним, существует христианский взгляд на воспитание, и блаженный Эдмунд Бояновский всегда понимал его в целостном смысле. Это означает, что воспитание должно заключаться не только в передаче знаний, но и влиять на человека в целом, то есть на его поведение, веру, навыки, межличностные отношения и т.д. Поэтому блаженный Эдмунд – хорошо зная психику и развитие маленьких детей – в своей работе с ними использовал различные игры, сценки и рассказы, которые были для детей образцами для подражания. По этой причине сёстры-служительницы Марии Непорочной, осознавая актуальность педагогической мысли своего основателя, взялись за переложение его материалов на современный язык и с помощью актеров из Люблина разработали 69 историй и распространили 46 игр и пьес. Но прежде всего, основываясь на педагогической мысли блаженного Эдмунда, монахини подготовили и представили на пяти разных языках программу дошкольного образования. Эти работы можно найти на сайте сестёр-служительниц Дембицкого отделения конгрегации.

Стоит упомянуть, что духовные дочери блаженного Эдмунда Бояновского работают во многих странах Азии, Африки, Америки, Европы, в том числе в Молдавии, Беларуси, на Украине и в России. Так, монахини Старовейской ветви служат в Сибири (в Ангарске, Братске и Чите) и в апостольской нунциатуре в Москве, а сёстры Дембицкой ветви – в Оренбурге. Они содержат детские сады, центры дневного пребывания для школьников, помогают бездомным и семьям, в частности, в Центре помощи семье в Чите.

Монсеньор Павел Малеха

(заместитель поборника правосудия Апостольской сигнатуры Святейшего Престола, постулатор процесса канонизации блаженного Эдмунда Бояновского)

Источник: Vatican News