В Квебеке Папа возглавил Мессу в национальном святилище Св. Анны де Бопре (+ ФОТО)

Утром 28 июля в Квебеке Папа Франциск возглавил Святую Мессу в национальном святилище Св. Анны де Бопре; это богослужение, совершённое на четвёртый день апостольского визита в Канаду, проходило в духе примирения и покаяния за грехи людей Церкви в отношении коренных народов. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима размышлял над евангельским рассказом (Лк 24,13-35) об учениках, направлявшихся в Эммаус. Их странствие – «это образ нашего личного пути и пути Церкви», путь «от неудачи к надежде». Ученики ревностно последовали за Христом, поверили Ему, но скандальная смерть Учителя на Голгофе перечеркнула всякие надежды; теперь в глубокой печали и разочаровании они возвращаются домой. Следуя за мечтами, проектами и надеждами в духовной и церковной жизни, отметил Папа, «мы также терпим поражения, разочаровываемся, а иногда остаемся в плену парализующего нас чувства неудачи», особенно под бременем своих грехов и проступков. Подобное произошло с Адамом и Евой, о чём говорилось в первом чтении: грех не только отдалил их от Бога, но и друг от друга: они могут лишь предаваться взаимным обвинениям. Мы видим это и в бесплодных спорах изнурённых учеников на пути в Эммаус, «и это может происходить в жизни Церкви, – общины учеников Господа, которую представляют двое из Эммауса».

Перед лицом насилия, падений и неудач возникают неизбежные вопросы: «Как и почему это могло случиться?»; их задаёт и Церковь Канады, ставшая на путь исцеления и примирения после скандала зла в «израненной плоти братьев и сестёр из коренных народов». В этом контексте Святейший Отец предостерёг верующих от «искушения бегства» в Эммаус, которому поддались ученики, желая поскорее удалиться от места краха и найти «тихое местечко», чтобы забыть о произошедшем:

«Перед лицом жизненных неудач нет ничего хуже бежать от них. Это искушение врага, грозящее нашему духовному пути и пути Церкви: лукавый хочет, чтобы мы поверили в необратимость неудачи, желает парализовать нас в горечи и печали, убедить, что уже ничего нельзя сделать и поэтому не стоит начинать всё сначала».

Однако Евангелие учит, что именно в ситуациях разочарования и боли, жестокости зла и жгучего стыда за грехи и падения – когда, похоже, уже ничего не осталось, – в этот самый момент мы не одиноки, подчеркнул Папа Франциск: Господь выходит навстречу и становится близким спутником, открывает нам глаза и заставляет сердца снова гореть. Именно тогда жизнь возрождается к надежде и становится возможным примирение с собой, с братьями и с Богом.

Сопутствуя ученикам в Эммаус, Господь «не предлагает общих слов ободрения, иносказательных выражений, легковесных утешений, но, раскрывая тайну Своей смерти и воскресения в Священном Писании, освещает их историю и пережитые события», и они могут взглянуть на всё по-новому.

«Наконец, перед учениками из Эммауса Иисус преломляет хлеб, открывая им глаза и вновь являя Себя как Бога любви, Который отдаёт жизнь за друзей Своих. Таким образом, Он помогает им снова отправиться в путь с радостью, начать все сначала, перейти от провала к надежде».

Господь хочет сделать то же самое с каждым из нас и со Своей Церковью, отметил Епископ Рима, и для этого существует лишь один путь – Иисус. Его нужно принять, позволить Его Слову истолковать нашу историю, указать стези исцеления и примирения. Нужно «с верой преломить евхаристический хлеб, чтобы за этим столом мы вновь почувствовали себя возлюбленными детьми Отца, призванными быть братьями и сёстрами». В центре наших вопросов, внутренней борьбы, пастырской жизни не можем находиться мы сами или наши неудачи: там должен пребывать Господь Иисус, Его Слово и Евхаристия. Лишь это позволит нам примириться с Богом, с другими и с самими собой, стать инструментами примирения и мира в нашем обществе.

В конце проповеди Святейший Отец вознёс молитву, цитируя слова учеников из Эммауса: «Останься с нами, Господи, потому что день уже склонился к вечеру»; с Тобой ночь печали сменяется сияющим утром жизни. Ибо «если Ты идёшь рядом с нами, поражения сменяются надеждой на новую жизнь».