В КЦ «Покровские ворота» представили книгу, посвященную проблемам христианско-иудейского диалога

Презентация книги православного священника Георгия Думби «Теология братства» (М.: Гранат, 2022), посвященной проблемам христианско-иудейского диалога, состоялась 23 января в Культурном центре «Покровские ворота». Основу книги составили работы зарубежных и отечественных ученых в области религиозной истории, богословия и религиоведения; особое внимание уделено редким и важным текстам, в которых предложен созидательный подход к христианско-иудейским отношениям.

Вела презентацию научный сотрудник КЦ «Покровские ворота», представитель фонда «Христианская Россия» Джованна Парравичини.

О. Георгий Думби рассказал, что в основу книги положены исследования, проводимые для диссертации, которую он писал в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. св. Кирилла и Мефодия, но представленное издание – не научное, оно преследует просветительскую цель и обращено преимущественно к тем читателям, которые мало знают об иудаизме и совсем ничего — о христианско-иудейском диалоге.

Христианство и иудаизм — религии, имеющие один корень, они «уникальны как религии Заветов – диалога, который ведут Бог и человек». Но, по словам автора, они стали антагонистичными, «это очень разные типы религиозной веры». Однако, убежден автор, «именно это открывает перспективы для диалога любви». О. Георгий отметил, что главные проблемы для этого диалога начались, конечно, с богословия (очевидно, что камнем преткновения является Личность Христа, которого иудеи не признают ни пророком, ни Мессией, ни тем более воплотившимся Богом), но обострились они в «жестоком и кровопролитном» двухтысячелетнем опыте противостояния. Эти общеизвестные исторические события создают лишь необходимый контекст исследования, в котором автор старается наметить духовную линию этого диалога. Он утверждает, что «этот диалог возможен, если воспринимать другого таким, каков он есть, невзирая на боль утрат и неприязнь, ради мира и примера любви всему человечеству».

В книге три тематических блока. Первая часть – это история иудео-христианского диалога («Путь к диалогу от Иисуса Христа до наших дней. Переход от «теологии презрения» к «теологии после Освенцима»). Вторая – христианско-иудейские отношения с 1916 г. до Катастрофы европейского еврейства. Эту тему автор раскрывает через переведенную им переписку известных философов Франца Розенцвейга и Ойгена Розеншток-Хюсси и работы англиканского пастора Джеймса Паркса. А третья часть рассказывает об осмыслении возможностей диалога после Холокоста, включая декларацию II Ватиканского Собора «Nostra aetate».

Религиовед и переводчик Юрий Табак говорил о многочисленных проблемах, связанных с иудео-христианским диалогом. Как христианство, так и иудаизм представляют собой множество разных течений и групп, иногда непримиримых внутри каждой религии, – кто же может быть участником диалога? Можно представить себе диалог на уровне социальных и научных проектов, но как очертить контуры богословского диалога, не переубеждая друг друга, не прибегая к «выкрутасам интерпретации текстов» («добрый Бог Нового Завета» против «злого Бога Ветхого Завета»), уважая веру другого? В западной науке и богословии эти и другие проблемы, связанные с диалогом, активно разрабатываются уже не первое десятилетие, тогда как отечественная литература демонстрирует огромный разрыв, ей по большей части неизвестна динамика в развитии диалога и исследования крупнейших ученых, отметил Табак. И в этом смысле он высоко оценил книгу о. Георгия, которая станет «вкладом в преодоление этого разрыва», поможет «снять шоры», преодолеть стереотипы в понимании иудео-христианского диалога и сделать дальнейшие шаги.

Библеист и переводчик Михаил Селезнев согласен, что для России работа о. Георгия – «пионерская», она пролагает путь для дальнейших исследований. Он размышлял о сходствах и различиях иудаизма и раннего христианства, которые сначала были так близки, что можно было говорить даже об «одной религии, но с разными акцентами». Открытие Кумранских рукописей положило начало осознанию «плюрализма иудаизмов» (Judaisms) и «новому взгляду на истоки раннего христианства, которое было одним из Judaisms», полагает Селезнев. Он также предлагал посмотреть на проблему диалога с точки зрения философии религии, согласно которой христианство – это «конец религии», и в этом смысле оно «противопоставляется религии самой по себе».

Библеист, доктор культурологи Анна Шмаина-Великанова обратила внимание на «удивительное» название книги «Теология братства»: «Где в диалоге брат? Там, где человек обретает себя в любви Другого». И в этом смысле диалог – это «условие существования человека, а не результат измышлений теологов». Основной посыл книги – услышать другого как брата, и поэтому легко представить, что она будет равно внятной и интересной и для семинариста, и для студента иешивы.

Шмаина-Великанова назвала ряд имен, которые воспринимаются как ключевые фигуры христианско-иудейского диалога. Это еврейский богослов Эмиль Факенгейм, который писал, что Холокост – это «такое же Откровение, как Синай». Это еврейка Симона Вейль – католический мистик, «мученица Катастрофы», своей жизнью и смертью доказавшая, что «невинное страдание – единственное, что превращает закон зла в благодать». Это преподобномученица Мария Парижская (Скобцова), которая считала, что «нет никакого еврейского вопроса, есть христианский вопрос». Джованна Парравичини добавила к этому перечню еврейку Эдит Штайн – католическую монахиню, которая добровольно приняла смерть в концлагере вместе со своим народом.

Как рассказал священник Григорий Геронимус, его воспитали «в убеждении, что самая трагическая рана на теле мироздания – кровавый конфликт между иудаизмом и христианством, и конечная судьба мира зависит от уврачевания этой раны». Поэтому можно сказать, что книга о. Георгия Думби «входит к копилку мироспасительного движения».

Справка. Иерей Георгий Думби — клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики и юридический факультет Национального института имени Екатерины Великой (2004), а также Московскую духовную семинарию (2014). Кандидат юридических наук (2009). Исследование темы, которой посвящена данная книга, начал во время обучения в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2014–2017), и продолжил в последующие годы.

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»