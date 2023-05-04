В коронации британского монарха примет участие православный епископ

В коронации британского короля Карла III примет участие иерарх Константинопольской Православной Церкви епископ Фиатирский и Великобританский Никита. При этом Фиатирская митрополия издала специальное славословие, службу благодарения и молитвы, которые будут проводиться во всех приходах в воскресенье 7 мая в честь коронации, сообщает Global Orthodox.

Как отмечают британские СМИ, король Карл III стремится показать, что он может быть объединяющей фигурой для всех религий в Соединенном Королевстве, а не только для Англиканской Церкви, которую традиционно возглавляет британский монарх. В церемонии коронации, которая состоится 6 мая, впервые в истории будут участвовать представители других конфессий, помимо Англиканской Церкви.

Буддийские, индуистские, еврейские, мусульманские и сикхские духовные лидеры примут участие в различных аспектах коронации, сообщила канцелярия архиепископа Кентерберийского. Эта церемония станет «актом христианского поклонения, отражающим современное общество», подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, на церемонии коронации будут звучать греческие церковные песнопения в исполнении специально собранного хора. Таким образом король Карл III решил подчеркнуть историческую связь своего семейства с православием: его отец, принц Филипп, герцог Эдинбургский, при рождении носил титул принца Греческого и Датского и был крещен в греческой церкви. Он принял англиканство, когда женился на наследнице британского престола – будущей королеве Елизавете II.