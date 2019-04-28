Поздравляем с днем Светлого Христова Воскресения всех христиан, празднующих Пасху по Юлианскому календарю!

Почему Пасха — главный праздник года?

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха — главное событие года для христиан и самый большой христианский праздник. Слово «Пасха» происходит от древнегреческого πάσχα, а еще далее — от древнееврейского פסח, что означает «прохождение мимо», а в переносном смысле — «избавление». В этот день мы празднуем избавление подвигом Христа Спасителя всего человечества от рабства греху и диаволу и дарование нам вечной жизни и вечного блаженства. Как Крестной Христовой смертью совершено наше Искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая истина, которую начали благовествовать апостолы.

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца?

Церковное предание гласит, что обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца возник уже в I веке от Рождества Христова. По одной из легенд в те древние времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, то подарила ему простое куриное яйцо.

Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых!? Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо — яйцо стало красным, засвидетельствовав тем самым истинность христианской веры.

Каково происхождение кулича и почему на Пасху пекут и освящают именно куличи?

Пасхальный кулич — это церковно-обрядовая пища. Кулич — это род артоса (артос — специальный хлеб с оттиском иконы Воскресения Христова, освящаемый в православных храмах на Пасху и символизирующий прославленное Тело Христа; всю Светлую Седмицу он пребывает на почетном месте в храме при распахнутых настежь Царских Вратах) на нижней степени освящения.

Употребление освященных пасох (в отличие от кулича, представляющего собой разновидность сдобного хлеба, пасха изготавливается из творога и имеет форму усеченной пирамиды, символизируя гробницу Иисуса Христа) и куличей в Светлую Седмицу христианами можно уподобить вкушению Ветхозаветной Пасхи. Сию трапезу в первый день Пасхальной седмицы Богоизбранный народ вкушал семейно (Исх 12,3-4). Таким же образом по благословении и освящении христианских пасох и куличей, верующие в первый день праздника, возвратясь из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения с Богом и друг с другом всей семьей начинают и телесное подкрепление — прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой Седмицы.



О семидневном праздновании Пасхи

Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, безмерно радостным, всеобщим и продолжительнейшим христианским торжеством. С апостольских времен его отмечают семь дней, или восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника.

Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя, Пасху двери райские нам отверзающую, Восточная Церковь в продолжение всего светлого семидневного торжества имеет в своих храмах Царские Врата отверстыми. Царские Врата всё это время ни на минуту не закрываются даже во время причащения священнослужителей. В богослужебном отношении вся Светлая Седмица есть как бы один праздничный день: во всё это время совершаются те же самые церковные службы, что и в первый день, с немногими лишь изменениями.

Оканчивая светлое празднование Пасхи в Фомино воскресенье, Восточная Церковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать два дня — до Вознесения Господня. Начиная с первого дня Пасхи и до Вечерни праздника Святой Троицы коленопреклонений и земных поклонов не полагается.

Редакция «Сибирской католической газеты» поздравляет с этим Великим «Праздником праздников» всех греко-католиков, православных братьев и вообще всех христиан, отмечающих Пасху по Юлианскому календарю!!!