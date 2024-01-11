В Корее отслужили Мессу о примирении

9 января 2024 г. Католическая Церковь в Южной Корее священнопраздновала уже 1400-ю по счету Святую Мессу о примирении между двумя Кореями, сообщает русская служба Vatican News.

Это богослужение совершается непрерывно с 7 марта 1995 года каждый вторник в Мёндонском кафедральном соборе Сеула по предложению кардинала Ким Су Хвана, тогдашнего архиепископа Сеула и апостольского администратора Пхеньяна.

Во вторник 9 января, 29 лет спустя после первой Мессы, была совершена юбилейная Евхаристия о примирении корейского народа, и поэтому ее предварило специальное приглашение, адресованное католикам и вдохновленное призывом святого апостола Павла: «От имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор 5,20). «Мы просим Бога даровать подлинный мир и примирение Корейскому полуострову, где растет напряженность», — говорится в приглашении к верным, напоминающем, что и в Северной Корее есть католики: «Пока мы о них помним, они живы. Пока молимся за них, наша молитва будет услышана».

Нынешний архиепископ Сеула Петр Чон Сун Тхэк обратился к южнокорейской пастве с посланием, призывая «взращивать единение с Господом, с нашими близкими и с самими собой; воплощать миссию, живя по евангельской логике в контрасте с логикой мира сего».



На фото — Кафедральный собор Мёндон / Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Южная Корея, Сеул)