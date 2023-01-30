В Конго вспоминают историю христианизации страны в канун визита Папы Римского

В Конго вспоминают историю христианизации страны в канун визита Папы Римского – ее отсчитывают от прибытия первых миссионеров на трех каравеллах в конце 15го века, заставших там могущественное королевство, возникшее еще в 13 веке, передает «Седмица» со ссылкой на Fides.

Криспин Кимбени, епископ Кисантский, подготовил к папскому визиту (который ожидается 31 января – 3 февраля) обзор истории становления католической веры на континенте с первых королевств на территории нынешней Демократической Республики Конго (ДРК). Крупнейшее из них, Королевство Конго, было основано в 1275 году Ньим’а Лукеньи на побережье современной ДРК и севере нынешней Анголы и контролировало весь этот регион вплоть до современного Габона. Это великое государство и обнаружил португалец Диего Као, прибывший в 1482 году на своих судах в устье Нзари («Могучей реки»), ныне именуемой Конго. Туземцы встретили пришельцев со щедрым гостеприимством, а четверо из них даже отбыли с капитаном Као в Лиссабон «с целью изучения португальского языка и работы переводчиками». Хроники не уточняют, насколько добровольным было это «отбытие». Весьма возможно, что именно с него следует отсчитывать начало работорговли.

Во время своей второй высадки Диего Као был принят королем Нзингой Нкуву в столице Мбанза-Конго, в трехнедельном пешем переходе от устья реки, на территории нынешней Анголы. По итогам переговоров с первопроходцем король отправил своего вельможу в Лиссабон с просьбой прислать миссионеров. В декабре 1490 года в королевство на трех каравеллах прибыла группа ремесленников, земледельцев, священников и вероучителей. Уже в 1491 году миссионеры окрестили короля Донцвуау, королеву, принца Ндонфунсу и многих придворных.

Вскоре оказалось, что один лишь принц принял новую веру всерьез, а все остальные быстро вернулись к языческим обычаям – многоженству, фетишизму и варварским обрядам. Принц Ндофунсу (получивший имя Альфонсо при крещении) столкнулся с враждебностью языческого окружения из-за веры и бежал в Мбанза-Нсунди. В 1506 году, после смерти отца, он унаследовал трон и правил до 1543 года. Альфонсо использовал свою королевскую власть, дабы превратить Конго в «христианское королевство», и прославился в хрониках церкви как «Апостол Конго» и «Новый Константин» (в память о подвигах ранних христиан). В 1596 году в стране была основана епархия Сао Сальвадор (ныне Мбанза Конго), а в 1640 году возникла апостольская префектура Конго.

Хотя ранняя христианизация региона (первая волна) длилась более 300 лет, вера не сумела пустить там глубокие корни и почти угасла с уходом двух последних капуцинов в 1835 году, в период подавления религиозных орденов в Португалии. Историки приводят много причин неудачи первой волны миссионерских трудов в регионе – это и трудности снабжения, и политические неурядицы в метрополии, и малочисленность миссионеров, и высокая смертность среди капуцинов (в большинстве своем итальянцев), прибывавших с 1645 года. Очень многие из них гибли от тропических болезней и лихорадки очень скоро после прибытия. Святой Престол тем временем безуспешно пытался примирить благодетели евангелизации с ужасами колонизации и работорговли, насаждаемой в то время европейскими державами.

Работорговля расцвела буйным цветом в Конго сразу после прибытия португальских «исследователей» в 16 веке и быстро привела королевство к упадку. Епископская хроника гласит, что «ситуация стала смутной и отмеченной насилием», а потому миссионерские труды (missio antiqua), начатые с большими надеждами и оплаченные многими жизнями, окончились почти полным провалом. И все же в королевстве зародились ростки христианства и продолжали жить «в зачаточных формах». Немецкий исследователь Адольф Бастиан, посетивший Мбанза-Конго в 1857 году, пишет, что местные христиане даже без священников сохранили традицию богослужений, совместных молитв и крестных ходов в праздничные дни, а родители обучали молитвам детей. Таким образом, вторая волна евангелизации пришла в страну не совсем на пустое место, ее семена пали на добрую почву и принесли обильные плоды.

В 1865 году Святой Престол учредил апостольскую префектуру Конго и направил в нее духовных отцов-миссионеров. В 1880 году первая миссия «второй волны» возникла в Боме, а чуть позже миссионеры «Белые отцы» учредили миссию Малвеву на озере Танганьика. В 1888 году в Конго прибыли бельгийские «отцы Шойта», а в 1893 году появились первые отцы-иезуиты. Все они трудились с великим пылом, а после прокладки дорожной сети Церковь проникла в самое сердце Континента, распространив свои апостольские труды далеко за пределы узкой прибрежной полосы и дельты крупнейшей реки континента. Тогда же в страну пошли чередой великие исследователи (Бертон, Спик, Погге, Ливингстон, Камерон, Стэнли, Бразз…), и на землях великой реки оформилась новая нация, объединившая многие племена и культуры. Бельгийский король Леопольд II, финансировавший «исследовательские экспедиции» Стэнли, был признан европейскими державами сувереном «Свободного государства Конго», созданного в 1885 году. В 1908 году «свободное» Конго стало бельгийской колонией, и лишь 30 июня 1960 года обрело независимость и международное признание в качестве суверенного государства.

Семена веры, которые сеяли здесь многие столетия со многими жертвами, стали, наконец, приносить обильные плоды. Сегодня ДРК – страна христианского большинства, в котором католики образуют самую крупную общину. Были в истории страны и тяжкие периоды преследований, когда миссионеры и крещеные местные миряне становились мучениками – в том числе Ануарита и Исидора Бакандже, причисленные к лику блаженных святым Иоанном Павлом II в Кисангани в 1985 году и в Риме в 1994 году соответственно.

18 января 1930 года Папа Пий XI учредил апостольскую делегацию Бельгийского Конго во главе с епископом Джованни Баттиста Делле Пиане (1898-1961). 16 февраля 1963 года апостольская делегация была возведена в ранг апостольской нунциатуры во главе с апостольским нунцием Вито Роберти (1911-1998). Первым черным епископом Африки считается Ндоадидики (Энрике при крещении), один из сыновей короля Ндофунсу, возведенный в этот сан в Лиссабоне в 1518 году. Однако полноценная иерархия установилась в стране лишь на рубеже 19-20-го веков, после учреждения Апостольского викариата Бельгийского Конго в 1888 году. С тех пор евангелизация страны пошла ускоренными темпами. Первый конголезский священник нового времени Стефан Каозе был рукоположен в 1917 году, а первый конголезский епископ «второй волны» Пьер Кимбондо был рукоположен в Кисанту в 1956 году. Сегодня в церковной иерархии ДРК насчитывается примерно 50 конголезских епископов. В стране действуют 48 епархий в шести церковных провинциях, причем последняя из них, епархия Тшиломба, была учреждена Папой Франциском 25 марта 2022 года.