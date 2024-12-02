В Конго беатифицируют жертву коррупционеров

Флорибер Бвана Чуи Бин Косити, таможенник из Демократической Республики Конго, убитый в 2007 году за отказ нарушить закон, будет причислен к лику блаженных Католической Церкви, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Fides.

25 ноября Папа Франциск признал мученичество конголезца, родившегося 13 июня 1981 года в Гоме и убитого «из ненависти к вере» в том же городе.

Молодой африканец был сотрудником отделения Конголезской службы контроля, в задачи которого входит проверка годности различных товаров, в том числе продовольственных.

В ходе очередной проверки он не дал разрешения на импорт в страну партии испорченного риса из соседней Руанды. Реализация этого риса в торговой сети ДРК несла угрозу здоровью потребителей.

Нечистоплотные коммерсанты пытались уладить вопрос, предложив чиновнику взятку, однако он проявил принципиальность. Вслед за посулами денег последовали угрозы, но молодой человек оставался непреклонен.

7 июля 2007 года неизвестные затолкали Флорибера в машину и увезли из Гомы. 9 июля на пустыре был найден его труп со следами побоев и пыток.

По свидетельствам знакомых, он отличался личным благочестием и верностью Церкви, стремился воплощать в своей жизни евангельские заповеди. Молодой католик был членом миротворческой общины св. Эгидия, работал с уличными детьми.

«Бвана Чуи отказался пропустить пищу, которая могла отравить многих людей, – цитирует сайт общины св. Эгидия слова священника из Гомы Доминика Карамбы. – За это его убили. Причиной его смерти были деньги. Этот человек может быть примером для тех, кто борется с коррупцией, кто не хочет испачкаться».