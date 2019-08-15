В китайском Макао открывается семинария Redemptoris Mater

В китайском Макао открывается семинария Redemptoris Mater

Август 15, 2019

Начиная с сентября этого года в специальном административном районе Китайской Народной Республики будет работать католическая духовная семинария , попечение над которой поручено Неокатехуменальному Пути. Она будет подчиняться непосредственно Конгрегации евангелизации народов, цель ее открытия, следовательно, — Азии.

Ватиканист-аналитик итальянского издания ACI Stampa Андреа Гальярдуччи в этой связи напомнил, что еще святой Папа Иоанн Павел II в своей энциклике Redemptoris Missio предложил рассматривать Азию как приоритетное направление для миссионерской деятельности Католической Церкви, теперь же новая семинария в Макао откроется как раз в преддверии «месяца миссий», коим объявлен октябрь 2019 г., когда будет отмечаться 100-летие главной «миссионерской энциклики» XX века — Maximum Illud Папы Бенедикта XV. Журналист также процитировал слова префекта Конгрегации евангелизации народов кардинала Фернандо Филони, отметившего, что «новая семинария сможет иметь свои филиалы в других регионах и странах», а «подготавливаемые в ней кандидаты в священники будут участвовать в жизни локальных католических общин и содействовать их развитию, проводя мобильную евангелизацию, осуществлять которую пастырям помогут семьи, прошедшие формацию Неокатехуменального Пути».

Андреа Гальярдуччи считает неслучайным выбор именно Макао как места размещения новооткрываемой . Макао — в прошлом португальская колония, где католичество пустило глубокие корни, а ныне это — особый административный район играющий роль главного аванпоста в диалоге Святого Престола с Пекином. Декрет об учреждении духовной в Макао был подписан кардиналом Филони 29 июня с.г. с одобрения и благословения Папы Франциска.

По материалам Vatican News

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