В китайском Макао открывается семинария Redemptoris Mater

Начиная с сентября этого года в специальном административном районе Китайской Народной Республики Макао будет работать католическая духовная семинария Redemptoris Mater, попечение над которой поручено Неокатехуменальному Пути. Она будет подчиняться непосредственно Конгрегации евангелизации народов, цель ее открытия, следовательно, — евангелизация Азии.

Ватиканист-аналитик итальянского издания ACI Stampa Андреа Гальярдуччи в этой связи напомнил, что еще святой Папа Иоанн Павел II в своей энциклике Redemptoris Missio предложил рассматривать Азию как приоритетное направление для миссионерской деятельности Католической Церкви, теперь же новая семинария в Макао откроется как раз в преддверии «месяца миссий», коим объявлен октябрь 2019 г., когда будет отмечаться 100-летие главной «миссионерской энциклики» XX века — Maximum Illud Папы Бенедикта XV. Журналист также процитировал слова префекта Конгрегации евангелизации народов кардинала Фернандо Филони, отметившего, что «новая семинария сможет иметь свои филиалы в других регионах и странах», а «подготавливаемые в ней кандидаты в священники будут участвовать в жизни локальных католических общин и содействовать их развитию, проводя мобильную евангелизацию, осуществлять которую пастырям помогут семьи, прошедшие формацию Неокатехуменального Пути».

Андреа Гальярдуччи считает неслучайным выбор именно Макао как места размещения новооткрываемой семинарии. Макао — в прошлом португальская колония, где католичество пустило глубокие корни, а ныне это — особый административный район КНР играющий роль главного аванпоста в диалоге Святого Престола с Пекином. Декрет об учреждении духовной семинарии в Макао был подписан кардиналом Филони 29 июня с.г. с одобрения и благословения Папы Франциска.

По материалам Vatican News