В Китае вновь арестовали не признанного коммунистическими властями католического епископа

В КНР вновь арестовали не признанного китайскими властями римско-католического епископа из епархии Сюаньхуа Агостино Куй Тай. В течение последних 13 лет его удерживают в неволе, хотя периодически на короткое время отпускают, например, по случаю различных государственных праздников. Но даже тогда он остается под наблюдением. Однажды ему разрешили навестить больную сестру, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и польское католическое издание pch24.pl. Последний раз его освободили в январе по случаю китайского Нового года. Это был самый длинный период его пребывания на свободе за 13 лет.

По сообщениям свидетелей, 19 июня 2020 года полиция в очередной раз задержала 70-летнего иерарха и вывезла его в неизвестном направлении. Агентство «Asia News» отмечает, что задержание епископа является незаконным, поскольку его арестовали без каких-либо причин и посадили под арест без суда.

Рукоположенный в сан священника в 1990 году Агостино Куй Тай в 2013 году был назначен Папой Римским епископом-коадъютором епархии Сюаньхуа, ординарий которой епископ Томмазо Чжао Кексун достиг 96-летнего возраста. Эта епархия, расположенная в «наиболее католической» китайской провинции Хэбэй, была учреждена в 1946 г. Однако в 1980 году китайские власти образовали епархию Чжанцзякоу, объединив епархии Сюаньхуа и Сиванзи, чего Святой Престол не признает.

В Китае продолжается разделение верующих на верных Святому Престолу членов так называемой «подпольной Католической Церкви» и приверженцев «патриотической» Церкви, которую контролирует коммунистическая власть. В 2018 г. Ватикан подписал соглашение с правительством КНР, содержание которого удерживается в тайне. Согласно договору, Католическая Церковь признала предложенных коммунистами кандидатов на епископский сан.

Однако, согласно сообщениям организаций по мониторингу прав человека (например, американской «Human Rights Watch»), уступки Святого Престола вовсе не улучшили положение 12 миллионов китайских католиков. В рамках политики «китаизации» всех религий в Китайской Католической Церкви введен примат социалистического государства. Правительство контролирует публикации, семинарии, католическое образование, а после подписания Китайско-Ватиканского соглашения также и епископские номинации. Ведется работа над переписыванием текущей версии Священного Писания в социалистическом духе. Репрессии против верующих, которые не согласны с изменениями, включают среди прочего снос храмов и других мест культа, запрет несовершеннолетним участвовать в богослужениях, размещение вместо Декалога и священных изображений цитат председателя Си Цзиньпина. В некоторых случаях священников арестовывают, избивают или убивают.

«Я боюсь, что в будущем песнопения в честь коммунистической партии станут неотъемлемой частью католических богослужений в Китае», – отметил в разговоре с «Human Rights Watch» Ю Джингоу, 50-летний правозащитник и член «подпольной» Церкви в китайской провинции Фуцзяни.