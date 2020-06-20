В Католической Церкви скоро появятся новые блаженные, среди которых основатель Ордена сальваторианцев

19 июня 2020 г. Папа Франциск дал аудиенцию префекту Конгрегации по канонизации святых кардиналу Анджело Беччу, в ходе которой разрешил обнародовать подготовленные дикастерией декреты.

Первые три документа касаются признания чудес, совершенных через заступничество слуг Божиих: аргентинского францисканца Мамерта Эскью (1826-1883); немецкого священника Франциска Марии Креста (Иоганна Батисты Иордана, 1848-1918), основателя Общества Божественного Спасителя (сальваторианцев) и Конгрегации Сестер Божественного Спасителя (сальваторианок); а также венесуэльского мирянина Хосе Грегорио Эрнандеса Циснераса (1864-1919).

Напомним, что представитель Ордена сальваторианцев отец Игнаций Павлусь был одним из первых священнослужителей, приехавших в Россию в начале 90-х годов прошлого века, чтобы помогать возрождению здесь Католической Церкви. Он долгие годы был настоятелем католической общины в Иркутске.

Декрет о признании мученичества касается итальянки, сестры Марии Лауры Майнетти (Терезины Эльзы), монахини из Конгрегации Дочерей Креста – Сестер Святого Андрея, убитой из ненависти к вере в 2000 г.

Папа также одобрил декрет о признании героических добродетелей мексиканской монахини Глории Марии Иисуса (Эсперансы Элисонды Гарсии, 1908-1966) из Конгрегации Миссионерок-катехеток бедняков.

По материалам Vatican News