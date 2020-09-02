В Католической Церкви Белоруссии пожаловались на давление со стороны властей страны

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что на Римско-Католическую Церковь (РКЦ) в Белоруссии пытаются оказать давление, наблюдается ее «преследование», передает РИА Новости.

Ранее в Римско-Католической Церкви Белоруссии сообщили, что ее предстоятеля, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином республики, не пустили домой из зарубежной поездки без объяснения причин. Кондрусевич возвращался из Польши, где проводил богослужения. Иерарх был вынужден опять вернуться в Польшу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич попал в общий список невъездных РФ и Белоруссии. По словам главы республики, глава белорусских католиков получил определенные задачи в Польше. При этом Лукашенко пообещал, что костелы в стране будут работать.

«Ситуация, действительно, ненормальная. Очевидно, что на Костел пробуют оказать давление, а значит, происходит преследование Костела, хотя про это никто открыто не говорит», – сказал епископ Кособуцкий в интервью официальному сайту Римско-Католической Церкви в Белоруссии Catholic.by. В подтверждение своих слов он напомнил, что первоиерарх РКЦ в Белоруссии не может въехать в страну, хотя «это незаконно и нарушает его права как гражданина Республики Беларусь».

Представитель Католической Церкви также рассказал, что 31 августа состоялось заседание Консультативного межконфессионального совета, на которое представителей Католической Церкви не пригласили, хотя она является второй в Белоруссии по числу верующих. «После заседания с нами связались представители других конфессий и поделились, что на нем нас, белорусских католиков, буквально поливали грязью. Возможно, представителей Костела не пригласили потому, что нам всегда есть что ответить на необоснованные претензии», – добавил епископ Юрий Кособуцкий.