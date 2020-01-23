В католическом Преображенском кафедральном соборе в Новосибирске выступил молодежный старообрядческий хор

В католическом соборе на улице Горького состоялось выступление старообрядческого молодежного хора.

СВЯТОЧНЫЙ концерт Новосибирского старообрядческого хора стал для Новосибирска не только культурным событием, но и демонстрацией определенной лояльности в отношениях между двумя религиозными конфессиями. Сибирский старообрядческий молодежный хор под руководством Михаила Долгова представил программу «Духовная музыка русского Средневековья», тематическую основу которой составили песнопения, входящие в службу праздника Рождества Христова. Также на концерте можно было услышать духовные стихи в необычных и интересных хоровых аранжировках.

В зале собора по адресу «улица Горького, 100» за несколько лет выступили десятки камерных исполнителей, хоровые коллективы, ансамбли и камерные оркестры из Новосибирска, регионов России и дальнего зарубежья. Но не так часто любителям хоровой музыки представляется возможность послушать старообрядческий хор в прекрасных акустических условиях. Необычное событие прокомментировал регент клиросного хора Новосибирского (старообрядческого) кафедрального храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы Александр Емельянов:

— Молодежный хор — это новое поколение, которое является частью нашего старообрядческого сибирского хора, но недавно они выделились во вполне самостоятельную единицу: собираются у нас, разучивают новые программы — и хотя они относительные новички, кое-какой опыт всё же имеется. Да, наш старообрядческий хор много раз выступал в костелах во время зарубежных поездок — и в Красноярске мы однажды пели. А вот в Новосибирске такое происходит действительно в первый раз.

— Александр, скажите, а с РПЦ вы принципиально не сотрудничаете? Ведь в этом году, кстати сказать, отмечается 400-летие протопопа Аввакума, культового героя Православной Церкви.

— Пока не намечалось никаких совместных мероприятий и проектов. Самим идти и что-то предлагать — как-то неправильно, наверное. Дело даже не в их выверенной иерархической структуре, а, скорее, в административной: чтобы поучаствовать в каком-нибудь православном фестивале, нужно пройти, начиная от оргкомитета, по очень длинной цепочке — вплоть до правящего митрополита. Было бы поменьше бюрократизма — может быть, что-то и получалось бы.

— А с католиками как удалось договориться?

— Очень просто и легко. Ведь, вдобавок ко всему, если мыслить в масштабах региональной политики, такие выступления, конечно же, играют роль и в гармонизации межконфессиональных отношений. Общаемся мы, безусловно, не в литургическом контексте, а на культурном и бытовом уровне — прошли те времена, когда католики с православными чуть ли не мечами головы друг другу сносили, сейчас наступил период, когда можно сосуществовать вполне мирно и гармонично. Да, мы всегда открыты для совместных полезных общественных дел.

— Вы ведь договаривались о выступлении через культурный центр ИНИГО?

— Да. Созвонились и услышали: «С удовольствием». И всё. Никаких промежуточных звеньев.



— А почему на концерте в соборе зал оказался полупустым? Это никак не связано с религиозными предпочтениями?

— С наполнением зала действительно получился какой-то нонсенс — правда, не имеющий отношения к религии. За неделю до нас в соборе проходили два концерта органной музыки, и зал был просто битком. А у нас — нет. Даже организаторы растерялись, говорят: может быть, люди после долгих выходных устали за первые рабочие дни… В общем, совершенно необъяснимо. Хотя, конечно, залог хорошей посещаемости — когда накануне какой-нибудь телеканал дает внятный анонс.

— Не пробовали договориться о выступлении с Концертным залом имени Каца?

— С филармонией всё сложно, у них арендные цены чуть ли не выше, чем в московском Доме музыки. В камерном зале цены полояльнее, но мне Дом Ленина принципиально не нравится тем, что там с акустикой не всё в порядке и каждые пять минут чувствуется вибрация от проходящих поездов метро. Так что с филармонией теоретически можно сотрудничать только в качестве участников какого-нибудь хорового фестиваля.

Источник: «Новая Сибирь»