В канун дня Пятидесятницы Папа Франциск выступил с видеопосланием о важности обновления в Святом Духе

Вечером 30 мая, в канун праздника Пятидесятницы, Папа Франциск обнародовал видеопослание на испанском языке, адресованное Международному служению католического харизматического обновления CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service). Этот новый орган Святейшего Престола был учреждён 8 декабря 2018 года ватиканским Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни; его цель – способствовать единству и общению между различными харизматическими реалиями Католической Церкви.

Мы приводим полный текст видеопослания Епископа Рима, опубликованный русскоязычной службой Vatican News.

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Так начинается вторая глава Книги Деяний Святых Апостолов, которую мы только что прослушали. Также и сегодня, благодаря техническому прогрессу, мы – верующие из разных уголков мира – собрались вместе на молитвенное бдение кануна Пятидесятницы.

Рассказ продолжается: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого» (ст. 2-4).

Святой Дух почил на каждом из учеников, на каждом из нас. Дух, обещанный Иисусом, приходит обновлять, обращать, исцелять каждого из нас. Он приходит, чтобы вылечить наши бесчисленные страхи и неуверенность. Он приходит исцелять наши раны, включая те, что мы наносим друг другу; Он приходит, чтобы преобразить нас в учеников, учеников-миссионеров, свидетелей, полных отваги и апостольской парреcии, необходимых для проповеди Евангелия Иисуса, – как мы читаем в следующих стихах о том, что дальше произошло с учениками.

Сегодня мы паче всего нуждаемся в Небесном Отце, дабы Он послал нам Святого Духа. В первой главе Деяний Апостольских Иисус говорит ученикам: «Ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» (ст. 4). И в 8-м стихе добавляет: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».

Свидетельство об Иисусе. К этому свидетельству нас ведёт Святой Дух. Сегодняшний мир страдает, он изранен; мы живем в искалеченном мире, который мучается особенно в наибеднейших и отверженных. Теперь, когда вся наша человеческая самоуверенность иссякла, мир нуждается в том, чтобы мы дали ему Иисуса. Ему необходимо наше свидетельство о Евангелии, Благой Вести Иисуса, и мы сможем принести это свидетельство лишь благодаря силе Святого Духа.

Нам нужно, чтобы Святой Дух даровал нам новые глаза, открыл наш разум и сердце, и тогда мы сможем смотреть в лицо настоящему и будущему, усвоив урок: мы – единое человечество. Никто не спасается в одиночку, никто. Святой Павел говорит в Послании к Галатам: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (см. 3,28), соединённые силой Святого Духа, благодаря крещению Святого Духа, которое возвестил Иисус. Мы прекрасно знаем об этом, однако нынешняя пандемия заставила нас испытать это гораздо более драматичным образом. Мы обязаны строить новую реальность. Господь сотворит её; мы же в силах сотрудничать: «Се, творю всё новое» (Откр 21,5).

Выйдя из этой пандемии, мы уже не сможем делать то, что мы делали, так, как мы это делали. Нет, всё будет по-другому. Но все страдания будут напрасны, если мы сообща не создадим более справедливое, равноправное, христианское общество, – не номинальное, а действительное; реальность, которая приведёт нас к христианскому образу жизни. Это время окажется бесполезным, если мы не приложим усилий, чтобы положить конец пандемии бедности в мире, пандемии нищеты в наших странах, там, где живёт каждый из нас.

Выходя из великих испытаний человечества (а среди них и пандемии), мы становимся лучше или хуже. Но никак не остаёмся прежними. И я спрашиваю вас: какими хотите выйти вы? Стать лучше или хуже? Именно поэтому сегодня мы открываемся Святому Духу, дабы Он изменил наши сердца и помог выйти лучшими. Но мы никак не станем лучше, если не будем жить так, чтобы нас судили по словам Иисуса: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; был странником, и вы приняли Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (см. Мф 25,35-36). Это задача касается всех, всех нас, а также вас, объединённых харизматиков CHARIS. Третий документ из Мехелена, написанный в 70-х годах кардиналом Сюненсом и епископом Элдером Камарой и озаглавленный «Харизматическое обновление и служение человеку», называет этот путь течением благодати. Будьте же верны этому зову Святого Духа!

Теперь мне приходят на память пророческие слова Папы Иоанна XXIII, открывшие Второй Ватиканский Собор, – и они входят в сокровищницу харизматического обновления: «Восхитительный Дух Божий, оправдывающий ожидания всех, да внемлет сей мольбе, возносимой к Нему каждый день со всех концов земли: ‘Обнови в наш век чудеса Твои, как в новую Пятидесятницу, и даруй Святой Церкви – единодушно пребывающей вместе с Марией, Матерью Иисуса, и руководимой святым Петром, – распространять Царство Божественного Спасителя, Царство истины и справедливости, Царство любви и мира’».

На этом молитвенном бдении я желаю всем вам утешения Святого Духа и Его силы, дабы выйти из этого периода пандемии: времени страданий, печали и испытаний; выйти из него лучшими.

Да благословит вас Господь и да хранит Пресвятая Дева Мария!