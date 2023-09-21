В известнейшем издании отцов-иезуитов «La Civiltà Cattolica» новый директор

На прошлой неделе было объявлено о смене директора журнала La Civiltà Cattolica – одного из старейших и наиболее респектабельных католических изданий, которое вот уже 170 лет освещает актуальные вопросы истории, политики, культуры, науки и искусства с христианской точки зрения.

Как сообщает сайт «La Civiltà Cattolica», вместо о. Антонио Спадаро SJ новым руководителем этого издания иезуитов станет о. Нуно Гонсалвеш да Силва SJ — профессор философии и бывший ректор Григорианского университета в Риме.

Сам отец Антонио Спадаро знаком русскоговорящим читателям в том числе благодаря тому, что в марте 2018 г. посетил Москву и рассказал всем заинтересованным о служении Папы Франциска, а также о теологии в цифровую эпоху.

Заслугой о. Спадаро является интернационализация журнала: в последние годы часть статей стала выходить на десяти языках, включая русский.



(На фото: слева – Антонио Спадаро SJ, справа – Нуно Гонсалвеш да Силва SJ)