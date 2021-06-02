В июне Папа призвал особо молиться о вступающих в брак (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на июнь этого года. Папа Франциск просит христиан молиться о молодых людях, которые готовятся к браку, – сложному пути на всю жизнь, на котором двух любящих людей всегда сопровождает Господь.

В начале послания Папа задаётся вопросом: правда ли, что молодые люди не хотят связывать себя узами брака, особенно в эти трудные времена? Однако вступить в брак и разделить жизнь с другим человеком – это прекрасно, подчёркивает Святейший Отец:

«Этот путь обязывающий, иногда сложный, порой даже конфликтный, но он того стоит. В этом путешествии длиной в жизнь супруги не одиноки: их сопровождает Иисус. Супружество – это не просто ‘социальный’ акт: это призвание, идущее от сердца, это осознанное решение на всю жизнь, которое требует особой подготовки. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом! У Бога есть о нас мечта – любовь, и Он просит нас согласиться на неё. Давайте же примем эту любовь, эту мечту Бога!

Будем молиться о молодых людях, которые готовятся к браку при поддержке христианской общины: да возрастают они в любви, щедрости, верности и терпении. Потому что любовь требует немалого терпения. Но ведь она того стоит, правда?»



Источник: Vatican News