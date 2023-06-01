В июне Папа Франциск призывает молиться об искоренении пыток (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на июнь этого года: об искоренении пыток. Передает русская служба Vatican News.

В новом видеоролике Папа Франциск с глубоким сожалением напоминает, что практика истязания людей не канула в прошлое, а продолжает оставаться частью сегодняшней истории.

«Как человек может быть настолько жестоким? Существуют чудовищные способы пыток, есть и более изощрённые – унизительное обращение, эмоциональное подавление или массовое содержание под стражей в невыносимых условиях, которые лишают человека достоинства. Но в этом нет ничего нового, – отмечает Святейший Отец, – вспомним, как истязали и распинали Самого Иисуса».

Папа Франциск решительно призывает остановить ужас пыток, ибо человеческое достоинство должно быть превыше всего. В противном случае жертвы будут считаться не людьми, а ‘объектами’, а значит их можно «подвергать чрезмерному насилию, приводить к смерти или наносить необратимый психологический и физический ущерб на всю жизнь», подчёркивает Епископ Рима:

«Помолимся, чтобы международное сообщество взяло на себя конкретные обязательства по искоренению пыток, гарантируя поддержку жертвам и их семьям»