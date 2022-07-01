В июле Папа призывает Церковь молиться о стариках (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима комментирует свои молитвенные прошения на июль этого года: о пожилых людях. Передает русская служба Vatican News.

Мы не можем говорить о семье, не говоря о важности присутствия пожилых людей среди нас, отмечает Святейший Отец и ссылается на собственный возраст:

«В истории человечества нас никогда не было так много, но мы не совсем понимаем, как прожить этот новый этап жизни: есть много проектов помощи старикам, но мало проектов для их жизни. Мы, пожилые люди, часто особенно чувствительны к заботе, к размышлениям и проявлениям любви. Мы являемся или можем стать учителями нежности, – и ещё как! Нашему миру, привыкшему к войне, нужна настоящая революция нежности. В этом мы несем большую ответственность перед новыми поколениями. Давайте помнить: бабушки и дедушки, старики – это хлеб, питающий нашу жизнь, это сокровенная мудрость народа: благоугодно их чествовать, поэтому я учредил для них особый праздник. Будем молиться о пожилых людях, дабы они стали учителями нежности, а их опыт и мудрость помогли тем, кто моложе их, смотреть в будущее с надеждой и ответственностью».