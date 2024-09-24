В Италии проходит кинофестиваль Religion Today

В итальянском городе Тренто проходит кинофестиваль Religion Today. 22 сентября состоялась церемония награждения, сообщает Vatican News.

Лучшим документальным фильмом этого выпуска международное жюри признало Bridging the Gap итальянского режиссера Андреа Франческини: он продвигает диалог между верующими разных религий и культур. В работе Франческини речь идет о Мьянме, где христианская и буддийская общины принимают решение сотрудничать в области музыки. «Мой фильм повествует о религиозном диалоге, — пояснил режиссер. – Тем самым он прекрасно вписывается в фестиваль Religion Today, пространство общения, взаимного знакомства и диалога, что для меня очень важно».

Фильм Франческини получил также премию CinemAMoRE, которую вручает жюри «Народы и религии».

На подиум победителей поднялся также Денис Надзари, режиссер короткометражной ленты A Proof of Love. Он стал лауреатом «Главной премии в духе веры». В десятиминутном фильме его создателю удалось затронуть самые глубокие струны человеческой души, рассказывая об инвалидности внутри отношений между мужчиной и женщиной.

Сербский режиссер Горан Радованович награжден за лучший полнометражный фильм The Earlу-King, в котором рассказывается о сербской семье в контексте конца 90-х годов прошлого столетия.

Специальные премии получили документалисты из Непала и Румынии. Всего в 27-м выпуске этого традиционного кинофестиваля участвовали 64 фильма из 32 стран. 25 сентября, в последний день фестиваля, специальное жюри из учащихся лицея в Больцано решит, кого назвать лучшим в категории «Фильм для нашего будущего».