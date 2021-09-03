Афганистан, реформа Римской Курии, Traditionis Custodes — в интервью Папы для «Radio Cope»

Возможное отречение о Папского престола, дипломатические усилия Ватикана по решению афганского кризиса, реформа Римской Курии: эти и другие темы Папа затронул в интервью испанской радиостанции.

Папа Франциск дал интервью вещательному органу Испанской епископской конференции Radio Cope, ответив на вопросы, касающиеся лично Святейшего Отца и его отношения к актуальным событиям в Церкви и в мире.

Папа категорически отверг предположения о том, что он собирается уходить на покой: «Мне никогда не приходила в голову мысль об отставке», — сказал он, с иронией добавив: «Всякий раз, когда Папа болеет, чувствуется веяние или ураган конклава».

Говоря о кризисе в Афганистане, Папа Франциск высоко оценил действия Госсекретариата Ватикана, назвав кардинала Пьетро Паролина лучшим дипломатом из тех, что он когда-либо встречал. Папа процитировал канцлера Ангелу Меркель, которая 20 августа в Москве заявила: «Необходимо положить конец безответственной политике внешнего вмешательства и строительства демократии в других странах, когда игнорируются традиции народов». Святейший Отец назвал эти слова лапидарными и не лишенными мудрости.

Отвечая на вопросы о реформе Римской Курии, Папа сообщил, что этим летом он уже собирался подписать новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium, однако ее публикация была отложена из-за болезни. Папа пояснил, что в этом документе не будет практически ничего нового, лишь «небольшие поправки», такие как объединение некоторых ватиканских ведомств. Папа упомянул и о Департаменте коммуникации Святейшего Престола, который он посетил 24 мая, отметив, что, возможно, его вопрос о том, многие ли читают «Оссерваторе Романо», не все тогда правильно поняли: это был всего лишь вопрос, а не констатация, однако «не всем он понравился, или же, быть может, кем-то он был истолкован как порицание». Напротив, это «перспективный» департамент, добавил Папа, также и потому, что речь идет о единственном ведомстве Св. Престола, которое возглавляет мирянин.

Журналист Radio Cope попросил Папу прокомментировать ситуацию, сложившуюся в Церкви после motu proprio Traditionis Custodes. Папа в курсе, что этот документ привел к полемике в наиболее консервативных кругах. Франциск пояснил, что он хотел избежать того, чтобы проявление пастырской заботы Бенедикта XVI о приверженцах дособорного чина не превратилось в идеологию: «Мы должны были отреагировать посредством четких правил; речь идет просто о конструктивной реорганизации, в духе пастырской заботы и во избежание крайностей».



Источник: Vatican News