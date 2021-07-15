В Индии с начала года зафиксировано 154 случая антихристианского насилия

Пандемия коронавируса не остановила насилие против христиан в Индии. Это подтверждается в докладе Объединённого христианского форума (UCF), организации по защите прав христианских меньшинств: за последние шесть месяцев было зафиксировано 154 инцидента в 17 штатах страны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Факты насилия происходят на фоне празднований в Индии двухтысячелетия земного служения Иисуса Христа, которые начались в 2021 году и закончатся в 2030, сообщается в пресс-релизе.

Наибольшее количество инцидентов было зарегистрировано в январе (34 случая), за ним следуют июнь (28 случаев) и март (26). Чаще всего христиан преследовали в штатах Чхаттисгарх, Джаркханд, Уттар-Прадеш и Карнатака.

За эти шесть месяцев на горячую линию правозащитной организации поступило 1137 обращений за помощью. Объединённому христианскому форуму удалось освободить 86 незаконно арестованных христиан и открыть для богослужений 29 церквей, которые были закрыты после актов вандализма, индивидуальной или групповой агрессии против верующих. Среди жертв были в основном христиане-далиты (из касты «неприкасаемых»), представители коренных народов и женщины. Насилие часто происходит при попустительстве полиции, и лишь в редких случаях виновные привлекаются к ответственности.

Помимо актов агрессии, существует также притеснение со стороны властей, например, запреты – под различными предлогами – на проведение христианских религиозных мероприятий, а также судебные иски, поданные в связи с якобы принудительным обращением в христианство. С начала года таких случаев было семь, и, несмотря на всё более строгие законы в этой области, ни один христианин в Индии до сих пор не был признан судом виновным. Согласно последней переписи населения (в 2020 году), число христиан в стране по- прежнему составляет 2,3% населения.